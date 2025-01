Trump no descarta tomar medidas militares para controlar el Canal de Panamá y Groenlandia

Trump, que asumirá la presidencia el 20 de enero, sigue desatando polémica con sus planes expansionistas.

publicado: 07/01/2025 20:52 (UTC+1)

última actualización: 07/01/2025 20:52 (UTC+1)

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado este martes a descartar el uso de medidas militares o económicas en su intención de recuperar el control del Canal de Panamá, así como adquirir Groenlandia, un territorio autónomo bajo administración danesa.

"¿Puedo asegurar que no usaremos esas opciones? No, no puedo", ha afirmado Trump durante una conferencia de prensa en Florida. "Necesitamos esos territorios por nuestra seguridad económica", ha añadido.

Trump ha argumentado su deseo de recuperar el control del Canal de Panamá asegurando que, según él, China "está tomando el control" de la infraestructura. Ha recordado que el Canal fue "construido por nuestro ejército", y ha criticado la decisión del fallecido expresidente Jimmy Carter de ceder su control a Panamá en 1999: "Es vital para nuestro país. Está siendo operado por China. Se lo entregamos a Panamá, no a China, y han abusado de ese regalo. Nunca debió haberse tomado esa decisión".

Trump también ha amenazado con imponer aranceles a Dinamarca si sigue rechazando su oferta de compra de Groenlandia, calificando la isla como clave para la seguridad nacional. Frente a ello, Dinamarca ha reiterado que Groenlandia no está en venta.

El presidente electo ha propuesto además cambiar el nombre del Golfo de México por "Golfo de América", calificándolo de "hermoso nombre" y justificando la idea como una reafirmación de soberanía.

Por otro lado, ha exigido que los países miembros de la OTAN aumenten su gasto en defensa al 5 % de su PIB, muy por encima del actual objetivo del 2 %, argumentando que "pueden permitírselo".

Las propuestas de Trump han generado críticas internacionales, mientras las autoridades de México y Panamá aún no han emitido comentarios sobre sus declaraciones.