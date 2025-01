Trump plantea "limpiar" Gaza enviando a los palestinos a Egipto y Jordania

Ambos países han expresado previamente su repulsa a una opción que ven como una nueva 'Nakba' y el fin de la iniciativa de los dos Estados. La ultraderecha israelí celebra el plan de Trump mientras Hamás dice que los palestinos no aceptarán nunca esta opción.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 26/01/2025 15:26 (UTC+1)

última actualización: 26/01/2025 16:08 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Gaza "garbitzeko", palestinarrak Egiptora eta Jordaniara bidaltzea proposatu du Trumpek

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteará a Egipto y a Jordania la posibilidad de que reciban a un millón y medio de desplazados de la Franja de Gaza para su "alojamiento" a medio o largo plazo en una iniciativa que, en anteriores ocasiones, ambos países han repudiado por entender que se trataría de una nueva 'Nakba', la "catástrofe" que representó el éxodo palestino de 1948, y la eliminación de toda esperanza para la constitución de una solución de paz de dos estados.

En declaraciones a los medios norteamericanos a bordo del avión presidencial, el Air Force One, Trump ha confirmado que ya ha tratado el tema en llamada telefónica con el monarca jordano, Abdalá II, y que tiene intención de hacer lo mismo este domingo con el presidente egipcio, Abdelfatá Al Sisi.

"Le he dicho al rey Abdalá que me encantaría que acogiera a más gente porque ahora mismo ves lo que hay en la Franja de Gaza y es un desastre. Es un verdadero desastre", ha manifestado Trump sobre un país que ahora mismo, según cifras de Naciones Unidas, acoge a más de 2,3 millones de refugiados palestinos.

Trump ha explicado que su administración no contempla ahora mismo un límite de estancia para estos hipotéticos refugiados - "podría ser algo temporal o a largo plazo" - y que el principal motivo de esta decisión consistiría en que los desplazados tuvieran un alojamiento seguro mientras la Franja entera queda despejada de escombros. "Estamos hablando probablemente de un millón y medio de personas, mientras nosotros limpiamos el lugar entero para decir de una vez 'Mira, se ha terminado'", ha añadido el mandatario norteamericano.

"Algo tiene que pasar", ha insistido el presidente de Estados Unidos, "porque ahora mismo, ese sitio es literalmente una zona de demolición, por lo que prefiero hablar con algunos países árabes y construir casas en un sitio diferente para que esa gente viva en paz, para variar".

La ultraderecha israelí celebra el plan de Trump para vaciar Gaza de palestinos

El ministro de Finanzas israelí, el colono ultranacionalista Bezalel Smotrich, ha celebrado la propuesta del presidente estadounidense. "Con la ayuda de Dios, trabajaré junto al primer ministro y al Gobierno para desarrollar un plan que permita implementar esta idea lo antes posible", ha asegurado Smotrich en un comunicado.

El ministro, que vive en un asentamiento israelí en la Cisjordania ocupada (los asentamientos son ilegales a ojos del derecho internacional), dijo que "ayudar" a los gazatíes "a buscar otros lugares donde empezar vidas nuevas y mejores es una idea excelente".

El hasta hace una semana ministro de Seguridad Nacional, el también colono Itamar Ben-Gvir, asimismo ha secundado el plan de Trump, en un mensaje en redes sociales en el que recordó que una de sus exigencias al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es "promover la emigración voluntaria". "¡Hay que promover ya la emigración!", ha escrito el también colono en Cisjordania, que abandonó el Gobierno la semana pasada por su oposición al acuerdo de tregua y liberación de rehenes con Hamás.

Desde el comienzo de la ofensiva, asociaciones de colonos israelíes y varios ministros de la coalición gobernante han pedido al Gobierno que permita establecer asentamientos en la Franja tras la guerra, y han propuesto planes de urbanización para diferentes zonas del territorio.

Desplazados palestinos esperando permiso para pasar al Norte de Gaza. Foto: EFE

Hamás asegura que los palestinos no aceptarán la propuesta de desplazamiento de Trump

Por su parte, el miembro del buró político de Hamás Basem Naim ha asegurado que los palestinos "no aceptarán ninguna propuesta o solución bajo el disfraz de la reconstrucción, como propone el presidente estadounidense (Donald) Trump". "Nuestro pueblo ha desbaratado todos los planes de desplazamiento y tierras alternativas durante décadas, y también rechazará tales proyectos", ha dicho Naim.

"Llamamos a la administración estadounidense a detener estas propuestas que están en línea con los planes israelíes y chocan con los derechos y las libertades de nuestro pueblo", ha expresadp el grupo islamista en un comunicado posterior.

La organización ha apelado a los países árabes e islámicos, especialmente Egipto y Jordania, a "afirmar sus firmes posiciones de rechazo a la desplazamiento y deportación", así como a proveer de asistencia a los gazatíes.

El 90 % de la población (de unos 2,1 millones de habitantes) se ha visto desplazada por los incesantes bombardeos israelíes y ahora son cientos de miles los que esperan poder volver a sus hogares, incluso si estos no siguen en pie. "No sabes qué significa exactamente tener un hogar hasta que lo pierdes", decía anoche uno de los miles de palestinos congregados en Nuseirat (centro de Gaza). "Cometimos un error yéndonos de Ciudad de Gaza (norte) y no lo volveremos hacer. Incluso si vuelve la guerra, no nos iremos".

Precisamente, hoy dos palestinos han muerto y otros 15 han resultado heridos después de que el Ejército abriera fuego contra grupos de personas que esperan para poder cruzar al norte de Gaza, como estipulaba el acuerdo de alto el fuego, según ha confirmado el hospital Al Awda de Nuseirat, en el centro de la Franja.

Las imágenes aéreas de las áreas costeras del centro de Gaza, junto a la carretera de Rashi, que atraviesa el enclave de norte a sur y que los palestinos deberán utilizar para volver a sus hogares en el norte, muestran a miles de personas que esperan a que Israel permita el paso.