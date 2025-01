Trump ordena imponer aranceles del 25 % a Colombia por rechazar dos vuelos de deportación

Trump ha anunciado además restricciones de visado para el Gobierno de Petro y su partido, posibles sanciones económicas al país e "inspecciones" a los ciudadanos y mercancías colombianas que lleguen a EE.UU.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 26/01/2025 21:11 (UTC+1)

última actualización: 26/01/2025 21:25 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Trumpek % 25eko muga-zergak ezarri dizkio Kolonbiari, bi deportazio-hegaldiri lur hartzen ez uzteagatik

El presidente estadounidense Donald Trump ha ordnado este domingo imponer aranceles del 25 % a todos los productos colombianos, después de que su homólogo en el país latinoamericano, Gustavo Petro, se negara en las últimas horas a aceptar dos vuelos con connacionales deportados desde EE.UU.

Trump ha anunciado además restricciones de visado para el Gobierno de Petro y su partido, posibles sanciones económicas al país e "inspecciones" a los ciudadanos y mercancías colombianas que lleguen a EE.UU.

Además, ha adelantado que, "en una semana", los aranceles del 25 % recién impuestos "se elevarán al 50%".

"La negación de estos vuelos por parte de Petro ha puesto en peligro la seguridad nacional y pública de los Estados Unidos", ha dicho Trump en una publicación en su red Truth Social en la que anunció una serie de "medidas de represalia urgentes y decisivas" contra Colombia.

La nueva Administración de Trump indicó el viernes que había "comenzado" las deportaciones de migrantes indocumentados a sus países de origen, pero Petro ha rechazado la transferencia de estas personas a Colombia al considerar que no estaban recibiendo un trato "digno".

Petro ha dicho que no permitirá la entrada al país de aviones con ciudadanos deportados por los Estados Unidos si estos no reciben un trato digno. "Los EE.UU. no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Los EE.UU. deben establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros", ha manifestado Petro en su cuenta de X.

Además, el mandatario colombiano ha dicho este domingo que en el país hay 15 660 estadounidenses establecidos de "manera irregular" y los ha "invitado" a acercarse a "regularizar su situación".