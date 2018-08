Internacional

Más de 100 muertos en 6 días

Ascienden a más de un centenar los muertos en ataques israelíes a Gaza

19/11/2012

La comunidad internacional busca un alto el fuego en Gaza, y las próximas horas serán claves: habrá guerra o alto el fuego. Ya hay más de 900 heridos, 200 de ellos son niños.

Israel ha seguido bombardeando Gaza este lunes, después de que el domingo se viviera la jornada más sangrienta para el pueblo palestino desde que el miércoles comenzase la campaña de ataques contra la franja.



Tras los 28 muertos de hoy, el número de víctimas mortales palestinas desde el comienzo de la operación israelí "Pilar Defensivo" en Gaza ascendió hoy a 104 y los heridos a cerca de 900, según el portavoz del Ministerio de Sanidad de Hamás, Ashraf Al-Qedra.



Además, aviones de combate israelíes han bombardeado una torre de 14 plantas en el centro de la ciudad de Gaza, que alberga la sede de la televisión Al-Aqsa de Hamás, y otras cadenas de información árabes. El Ejército israelí ha asegurado que destacados dirigentes del brazo armado de la Yihad Islámica, responsables del lanzamiento de cohetes contra Israel, se encontraban en el edificio.



El enviado especial de EITB a Gaza, Mikel Ayestaran, ha explicado que Israel está bombardeando "casas y comercios" de personas relacionadas con Hamas. Las calles de la franja están vacías y el zumbido de los drones (aviones de combate no tripulados) es constante, solo interrumpido por el sonido de los misiles. Según explica Ayestarán, Hamás responde lanzando cohetes, pero es cada vez más difícil ''superar la barrera impuesta por Israel''.



El corresponsal de EITB en Jerusalén, Eugeni García, añade que las tropas israelíes están en la frontera de Gaza a la espera de recibir la orden de comenzar la invasión terrestre.

El procedimiento habitual en los últimos días, aseguran testigos en la zona, es que la aviación israelí lance un misil de aviso, que no provoca heridos y, poco después, cuando la gente ha podido evacuar la zona, los aviones bombardean repetidamente la vivienda.

Sin embargo, ello no evita las muertes de civiles: cuatro miembros de una familia, Mohamed Abu Zour, de cuatro años; Abu Zour, de 19; Sahar Abu Zour y Ahed Al-Qatati, de 38, murieron al impactar un proyectil israelí sobre su casa en el barrio de Al Zaitún, en Gaza capital, informó Maan.

Según las ultimas cifras difundidas por el portavoz del Ministerio de Sanidad de Hamás, Ashraf Al Qedra, la mitad de los muertos y el 70% de los heridos son civiles.

Las próximas horas, decisivas



Los nueve principales ministros israelíes se encuentran reunidos hoy para debatir si aceptar una propuesta egipcia de tregua o apostar por otras opciones. Israel asegura que no quiere una tregua de "una semana" sino "durante años". El ministro de Diplomacia Pública israelí, Yuli Edelstein, ha dicho que Israel quiere dejar de recibir los ataques con cohetes de los grupos armados de la franja de Gaza "durante años". "Hay esfuerzos, no por nuestra parte, sino por la de Egipto y Estados Unidos para lograr una salida negociada. No estamos en contra de eso, siempre que lleve al cumplimiento de los objetivos de la operación", ha dicho a la agencia Efe.



El líder del movimiento islamista palestino Hamás , Jaled Meshal, por su parte, ha dicho que Israel quiere una tregua y ha advertido de que una ofensiva terrestre sería "mortal" para las tropas israelíes. "Quién ha empezado la guerra tiene que frenarla, y la treguatiene que llegar con nuestras condiciones", ha destacado el líder deHamás.

El portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina ( OLP ), Nabil Shaath, ha revelado a la agencia de noticias Maan que se han conseguido "progresos importantes" en las negociaciones, aunque ha considerado "improbable" que se declare un alto el fuego en los próximos días.

Otras fuentes palestinas han indicado al diario israelí Yedioth Aharonoth que, si el país hebreo no obtiene una respuesta a sus demandas en las próximas 72 horas, lanzará una ofensiva terrestre y aérea sobre la franja de Gaza hasta derrocar al Gobierno de Hamás.

Condiciones, en las redes sociales



Los representantes de Israel y de Hamás en las negociaciones que se están llevando a cabo para poner fin a la ola de violencia han anunciado a través de las redes sociales sus condiciones para alcanzar un alto el fuego.



Izzat Risheq, un cercano colaborador del líder de Hamás, Jalid Meshal, había escrito en su página de Facebookque la facción palestina aceptará la tregua después de que Israel "cesesus agresiones, los asesinatos selectivos y el bloqueo a al Franja deGaza".

En respuesta, el viceprimer ministro de Israel, Moshe Yaalon,ha indicado que "si no hay más ataques terroristas contra ciudadanos israelíes desde la Franja de Gaza, cesarán los ataques" de las fuerzas hebreas.

La comunidad internacional, en busca del alto el fuego

Mientras tanto, el mundo intensifica sus acciones en busca de un alto el fuego. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) han pedido a israelíes y palestinos el fininmediato de todos los ataques y han lamentado profundamente la pérdidade vidas civiles en ambos bandos.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo egipcio, Mohamed Mursi, en la que ambos líderes han discutido fórmulas para rebajar la tensión en la Franja de Gaza, según informa la Casa Blanca.



Egipto espera que Israel y Hamás alcancen una tregua en las próximas 72 horas, según informó a Efe una fuente de los servicios secretos egipcios.

Egipto anuncia que Ban Ki-moon viajará este martes a Israel



El ministro egipcio de Exteriores, Mohamed Amr, ha anunciado este lunes que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, viajará mañana a Israel, tras una reunión en El Cairo con el responsable internacional para tratar la situación en Gaza.



Según las declaraciones difundidas por agencia oficial de noticias egipcia Mena, Amr ha afirmado que Ban se entrevistará con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás.