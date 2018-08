Internacional

Confirmación

Berlusconi volverá a ser candidato 'por sentido de responsabilidad'

Redacción

08/12/2012

Sus correligionarios ya habían anunciado hace unos días que Berlusconi sería el candidato del Pueblo de la Libertad (PDL) en las próximas elecciones generales, aunque nadie lo había oído de su boca.

El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi confirmó hoy que se presentará a las próximas elecciones por su "sentido de responsabilidad", mientras el presidente del Gobierno, Mario Monti, prepara su salida del Ejecutivo.



Aunque Berlusconi había reiterado en varias ocasiones, la última en octubre a través de un vídeo mensaje, su decisión de no volver a presentarse a los comicios, en los últimos días cambió de opinión.



“Salgo siempre a ganar”



La confirmación llegó hoy al responder a los periodistas cuando entraba en Milanello para asistir a un entrenamiento del equipo de fútbol de su propiedad, el Milan, y para ello usó un léxico deportivo: "Yo no compito para conseguir una buena posición, yo salgo siempre a ganar", dijo Berlusconi.



El exprimer ministro puntualizó: "La opinión de todos era que se necesitaba un líder como el Berlusconi de 1994 (fecha en la que fundó su partido y entró en política), pero no lo había. Y no quiere decir que no lo hayamos buscado porque no es así"



“Vuelvo con desesperación”



"No he echado de menos el Gobierno ni un solo minuto. Vuelvo con desesperación a interesarme por la política y, de nuevo, por sentido de responsabilidad", subrayó al explicar los motivos que le han llevado a volver a ser candidato.



Berlusconi aseguró que en su lista electoral "habrá muchas caras nuevas" y que desde hace tiempo ha contactado con "muchos protagonistas del mundo de la empresa, del trabajo, de la universidad y también del deporte".