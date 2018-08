Caso Bárcenas

Declaración ante el juez

Páez, ex gerente del PP: 'Me pagaban un dinero que no se declaraba'

Redacción

03/09/2013

El sucesor de Bárcenas admitió haber recibido honorarios sin factura procedentes de las percepciones que recibía el partido de empresas privadas.

El ex gerente del Partido Popular (PP) Cristóbal Páez admitió ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haber recibido honorarios sin factura procedentes de las percepciones que recibía la formación de empresas privadas. "Yo veo que me pagan un dinero que no se declara. Entiendo que es dinero de los donativos que no declaran", dijo.

En la declaración judicial que prestó el pasado 13 de agosto en la causa en la que se investiga la presunta contabilidad B del PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, Páez revela que dependía laboralmente del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, quien le contrató en 2004 como adjunto a la gerencia.

"Pero yo.. a ver... estoy en una relación de dependencia, en una relación jerárquica y yo voy allí a trabajar, yo no soy un policía. Si ahí aparece un dinero que me dan, pues lo recibo", señaló Páez ante el juez.

Bárcenas, ''paralizado''

Páez también declaró ante el juez que Bárcenas le pidió que guardara documentación sobre el partido porque estaba "paralizado", "bloqueado" y "shockeado" por temor a que la Policía realizara "un registro" en la sede de la formación.

Asegura que esa documentación, que no le consta que fueran los denominados 'papeles de Bárcenas', estaba formada por "fotocopias de facturas de empresas que no identificaba y hojas de cálculo".

"Yo no vi la documentación que luego he visto en prensa publicada manuscrita, esa yo no la vi", señala.

Páez también asegura que Bárcenas le dijo que la documentación que le entregó abarcaba hasta 1996 porque la tenía "dividida" y la parte correspondiente a los años posteriores se la había dejado "a otra persona". "Yo le dije: ¨Por qué me la dejas a mí?", señala el exgerente. "Porque me fío de ti", le contestó Bárcenas.

Indicó que guardó los papeles que le dio el extesorero durante "cuatro, cinco o seis semanas como mucho", en contra de lo manifestado por Bárcenas que elevó la custodia de Páez a "cuatro meses".