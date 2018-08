Caso Bárcenas

Declaración del 14 de agosto

Cospedal dice que fue Rajoy quien le comunicó la reunión con Bárcenas

05/09/2013

"Yo, ni estuve en esa reunión, ni nunca tuve ninguna relación más con él", ha respondido la secretaria general del PP al ser preguntada por si las condiciones de la salida Bárcenas las marcó ella.

La secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que conoció la reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el extesorero Luis Bárcenas en la que se pactó la salida de este último de la formación por "el presidente".

"Yo tuve conocimiento tiempo después, pero bastante tiempo después. No sé si me atrevería decir que por lo menos ocho meses o así pero, tiempo después", señala Cospedal según la transcripción de la declaración que realizó el pasado 14 de agosto en el marco de la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP.

Cospedal concretó que en ese encuentro, que se celebró en marzo de 2010 en el despacho de Rajoy y en el que también participaron el exsecretario general Javier Arenas y la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, se trataron "las condiciones de salida" del exsenador y las que se le impusieron para "dejar su puesto de tesorero".

Preguntada por si las condiciones en las que Bárcenas dejó el partido las marcó ella, la número 2 del PP contestó: "Yo, ni estuve en esa reunión ni nunca tuve ninguna relación más con él".

No obstante, en otro punto de la declaración, Cospedal reconoce que tuvo "conocimiento inmediato" de que la formación iba a asumir el pago de los honorarios a los abogados de Bárcenas, Miguel Bajo y Alfonso Trallero. "Bueno, inmediato no, pero no sé si al mes o a los dos meses, o a los quince días, mire no se lo puedo decir exactamente", matizó.

Sobre si daba el visto bueno a estos pagos, apuntó que ella "no tenía que firmar nada". "Yo cuando llegaron, a lo que me limité, o lo que hice, fue cuando llegó una factura, una cantidad, pedí que se hiciera una minuta, una minuta del abogado para saber efectivamente que se estaba pagando por unos servicios profesionales y cuando llegó la minuta se la trasladé a la tesorera del partido y se pagó", apuntó.