Caso Bárcenas

La secretaria de Bárcenas dice al juez que tiró sus agendas

Redacción

10/09/2013

Estrella Domínguez tiró las agendas a la basura en 2012 pensando que ya no tenían ninguna importancia porque ya no trabajaba con él

La que fuera secretaria de Luis Bárcenas en el PP, Estrella Domínguez, ha afirmado hoy al juez que el año pasado tiró a la basura las agendas de visitas del extesorero del partido. También ha afirmado que la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, le reclamó las agendas el pasado 14 de julio.

Estrella Domínguez, trabajó para Bárcenas durante casi dos décadas. En su declaración ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que en 2009, cuando el extesorero fue imputado en el caso Gürtel, Bárcenas le dio las agendas para que las guardara. En 2011, Bárcenas se las pidió y se las devolvió al cabo de un tiempo, ha dicho la secretaria. El abogado del extesorero, Javier Gómez de Liaño, ha mostrado al juez durante la declaración fotocopias de parte de esas agendas.

La secretaria, que aún sigue trabajando en el PP, ha apuntado que las tiró a la basura en 2012 pensando que ya no tenían ninguna importancia porque ya no trabajaba con él. La testigo ha añadido que el pasado 14 de julio, un día antes de que el extesorero declarara en la Audiencia trasladado desde la prisión, la mujer de Bárcenas Rosalía Iglesias se las reclamó pero ella le mintió y le dijo que estaban en el partido. Iglesias, que se mostró decepcionada de que ya no las tuviera, le pidió las agendas vía mensaje de móvil, ha dicho Domínguez,

La secretaria de Bárcenas también ha indicado que no recordaba visitas de empresarios que supuestamente donaron dinero al PP, pero ha agregado que el presunto líder de Gürtel, Francisco Correa, sí iba a menudo al despacho de su exjefe en la sede del partido en Madrid.

En la misma línea ha declarado como testigo Rosa María López, secretaria del también extesorero Álvaro Lapuerta durante quince años, quien ha explicado que destruyó sus agendas, aunque no ha especificado fechas, han informado fuentes jurídicas.

En el marco de la investigación de la supuesta contabilidad B en el PP, hoy también han declarado los tres auditores internos del partido, que han asegurado que no existieron mecanismos de control de los donativos anónimos a la formación hasta 2007, cuando se prohibieron por ley.