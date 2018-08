Caso Bárcenas

Demanda al PP

Desestimada la demanda de Bárcenas al PP por despido improcedente

Redacción

18/07/2014

El extesorero no ha podido demostrar que siguiera trabajando para el Partido Popular. El PP aseguró que hubo un acuerdo mutuo para una indemnización pactada de 719.000 euros brutos.

El juzgado de lo Social número 16 de Madrid ha desestimado la demanda que presentó el extesorero del PP Luis Bárcenas contra su partido por despido improcedente y por la que reclamaba 900.000 euros en concepto de indemnización.

Según la sentencia, el extesorero no ha podido demostrar que siguiera trabajando para el Partido Popular y se ha constatado por ambas partes -Bárcenas y el PP- que no ha existido "prestación de servicios" laborales.

Bárcenas demandó al PP en febrero del pasado año alegando que había trabajado como asesor de esta formación desde el 16 de abril de 2010 -fecha en la que según el PP habría cesado- hasta el 31 de enero de 2013, y afirmó que, durante todo ese tiempo, siguió utilizando una sala de la sede de Génova, un vehículo del partido y otros medios materiales y personales aunque, según el fallo, "lo fue a título particular" y "en su propio beneficio".

El fallo destaca que no hay "un sólo informe, resumen de reuniones o gestión de cualquier índole" que demuestre que Bárcenas realizó funciones de asesor para el PP.

La juez da por probado por tanto que Bárcenas no prestaba servicio alguno al PP y no entra a valorar la validez o no de la "simulación contractual" que hubo entre ambos actores, a los que correspondería, si así lo estiman, iniciar un nuevo procedimiento sobre esta cuestión.

Recalca que, puesto que no había una prestación de servicios, no se puede hablar de despido improcedente y desmonta el "único dato indiciario" aportado por Bárcenas -su baja en la Seguridad Social de 31 de enero de 2013- afirmando que esa baja "carece de tal efecto" precisamente porque si no hay prestación efectiva de servicios, el alta en la Seguridad Social sería "indebida", y además, "sancionable" según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

El extesorero aseguró en su demanda que estuvo trabajando como asesor para el PP hasta enero de 2013, fecha en la que fue dado de baja "sin su consentimiento", coincidiendo con la publicación, un día antes, de las notas manuscritas sobre una supuesta contabilidad B del PP atribuidas al propio Bárcenas.

Por contra, el PP aseguró en la vista que hubo un acuerdo mutuo en 2010 para una indemnización pactada de 719.000 euros brutos que ya fueron percibidos por Bárcenas para que se extinguiera su relación con el partido.