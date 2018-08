Política

DESANEXIÓN DE IGELDO

La consulta sobre la desanexión de Igeldo será el 10 de noviembre

Redacción

02/10/2013

El resultado no será vinculante, y tampoco lo será la opinión del pleno del Ayuntamiento de Donostia, que ya ha manifestado su oposición a la segregación de Igeldo.

La consulta ciudadana sobre la posible desanexión de Igeldo y su conversión en un municipio independiente de Donostia-San Sebastián tendrá lugar el domingo 10 de noviembre. El resultado no será vinculante y podrán participar los vecinos de este barrio donostiarra que hayan cumplido los 16 años.

La diputada de Función Pública y Administración Foral de Gipuzkoa, Garbiñe Errekondo, la directora de Participación Ciudadana, Arantza Ruiz de Larrinaga, y el representante de Igeldoko Herri Kontseilua Ramón Urruzmendi han anunciado hoy en una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián la fecha de esta consulta, promovida por el gobierno foral de Bildu, en colaboración con esta entidad vecinal.

"¿Quieres que Igeldo sea municipio? "sí" o "no", será la pregunta que aparecerá en las papeletas. Tendrán derecho a cumplimentar dichas papeletas los vecinos de Igeldo que estén empadronados en el mismo distrito antes del 30 de septiembre y que hayan cumplido 16 años antes de la fecha de celebración de la consulta, que se desarrollará entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde en la Casa de Cultura Itsas Aurre.

Las responsables forales han explicado que en estos momentos se trabaja en la composición de la mesa y han adelantado que han sido invitados a participar en la misma todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Donostia.

Errekondo ha aclarado que el resultado no será vinculante, ya que no se trata de un referéndum, sino de una consulta que la Diputación Foral de Gipuzkoa puede celebrar, conforme a la normativa foral, sin tener que pedir permiso al Gobierno central. No obstante, Errekondo ha señalado que tampoco en este asunto es vinculante la opinión del pleno del Ayuntamiento de Donostia, que ya ha manifestado su oposición a la segregación de Igeldo con los votos de PSE, PP y PNV, pero ha querido dejar claro que ambas posturas serán tenidas en cuenta por la Diputación, que es la que tiene la capacidad de decisión en esta materia.

La directora foral de Participación Ciudadana, por su parte, ha explicado que ésta es la primera vez que la Diputación de Gipuzkoa impulsa una consulta popular y ha animado a los vecinos de Igeldo a tomar parte en este "ejercicio de democracia".

También se ha puesto en marcha un proceso informativo previo a la celebración de la consulta, que incluirá la celebración de mesas redondas y reuniones, y la difusión de un folleto en el que se precisan aspectos técnicos y se ofrece información sobre lo que ocurriría si la mayoría de los vecinos de Igeldo apoyan la desanexión del barrio y ésta es aceptada por la Diputación.

En este caso, se recuerda que, según la ley, los municipios de entre 1.001 y 2.000 habitantes -Igeldo tiene 1.074- disponen de nueve ediles, mientras que aquellos de menos de 5.000 deben tener alcalde, teniente de alcalde, comisión de cuentas y pleno, aunque a decisión de éste último se pueden crear otro tipo de órganos.

También precisa que Amezketa y Berastegi son municipios parecidos a los que podría ser Igeldo y que estas dos localidades guipuzcoanas cuentan con unos ingresos que rondan los 900.000 euros, de los cuales el 61 % los reciben del Fondo Foral de Financiación Municipal (Diputación) y el 39 % restante de los impuestos y tasas municipales.