Desanexión de Igeldo

Diputación de Gipuzkoa dice ser soberana para hacer consulta en Igeldo

Redacción

07/11/2013

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, afirma que si hay una participación de más de la mitad de la población y una mayoría 'clara', pondrán en marcha la desanexión.

El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, mantiene que la institución foral "es soberana" para hacer una consulta no vinculante en Igeldo sobre su desanexión de Donostia-San Sebastián. Además, ha afirmado que, si hay una participación de más de la mitad de la población y una mayoría "clara", pondrán en marcha esta desanexión.

Garitano ha realizado estas declaraciones después de que el abogado del Estado haya pedido la suspensión de la consulta ciudadana sobre la desanexión del barrio donostiarra prevista para el próximo domingo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi el máximo representante de la institución foral ha afirmado que una consulta no vinculante "no puede ser ilegal" y no aparece "en ningún texto escrito ni en euskera ni en castellano".

"No sé si en arameo habrá algún texto que pueda decir eso, pero, para una consulta no vinculante, la Diputación es absolutamente soberana para hacerla. Yo puedo preguntar a los ciudadanos lo que crea que es de interés. Los ciudadanos tienen perfecto derecho a contestar o no y, luego, yo obraré en consecuencia en función de las competencias que me son atribuidas por la Ley", ha indicado.

En este sentido, ha apuntado que "son competencias que corresponden a la Diputación y no al delegado del Gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca".

Tras señalar que no ha recibido ninguna orden para suspender la consulta, ha considerado que puede llegar porque está recurrida por la Abogacía del Estado. "Pero creo que el juez, además de negar esta posibilidad, incluso debería afear la conducta de un delegado del Gobierno que un día sí y otro también, no busca más allá que poner trabas a la acción política de las instituciones", ha indicado.

Preguntado por si, en caso de que haya consulta y la ciudadanía vote sí, la institución foral activará la desanexión, ha hablado claro: "Si hay una participación suficiente y una mayoría clara, lo haríamos, si no, no. Vamos a ser escrupulosos en eso. Hemos dicho, por activa y por pasiva que es un proceso absolutamente transparente, y lamento que otras fuerzas políticas no quieran ni siquiera participar para ver si esa transparencia es real", ha manifestado.

A su juicio, para que la Diputación materialice la voluntad ciudadana, tiene que participar en esa consulta más de la mitad de la población.