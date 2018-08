Política

Desanexión de Igeldo

Izagirre veta el debate sobre Igeldo y la oposición abandona el pleno

Redacción

19/12/2013

Los ediles de PNV, PSE-EE y PP han abandonado el pleno tras el veto del alcalde Juan Karlos Iagirre de no incluir en el orden del día una propuesta de los grupos de la oposición.

El alcalde de Donostia-San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, ha vetado hoy la inclusión en el orden del día del pleno del Ayuntamiento de una propuesta de los grupos de la oposición sobre la desanexión de Igeldo. Tras esta decisión, los ediles de PNV, PSE-EE y PP han abandonado la sesión, que se ha suspendido por falta de quórum.

El primer edil donostiarra no ha permitido que el pleno vote la inclusión de la propuesta con el argumento de que ha convocado un pleno extraordinario sobre Igeldo el próximo 27 de diciembre, en cuyo orden del día figura la proposición de los partidos opositores, que plantea recurrir ante los tribunales la desanexión de este barrio.

El alcalde no ha permitido que el secretario municipal responda a un requerimiento efectuado por el PNV para aclarar si Izagirre tiene la potestad de impedir que se vote la inclusión por urgencia de un punto en el orden del día de la sesión. "El secretario hablará o no si se lo ordeno yo. El secretario no hablará", ha zanjado el alcalde.

En ese momento los ediles del PSE y el PP han abandonado sus escaños, tras lo que el portavoz del PNV, Eneko Goia, ha pedido al alcalde que suspenda la sesión ante la falta de representatividad del pleno, a lo que Izagirre se ha negado, motivo por el que finalmente los ediles jeltzales también han dejado sus escaños.

Tras la marcha de los ediles del PNV se han quedado sólo los 8 representantes de Bildu. El pleno, que ha durado 20 minutos, ha tenido que ser suspendido por falta de quórum.

Los tres partidos de la oposición consensuaron ayer una propuesta conjunta para hacer valer su mayoría en el pleno y que el Ayuntamiento recurra ante los tribunales la decisión de la Diputación de Gipuzkoa de segregar Igeldo de San Sebastián. Por su parte, el primer edil convocó un pleno monográfico sobre Igeldo para el próximo 27 de diciembre, donde se debatirá la moción presentada por la oposición.

Debate sobre Igeldo

Izagirre ha asegurado que "no niega el debate" y que este asunto es "realmente urgente", motivo por el que se ha convocado el pleno monográfico. El primer edil ha manifestado que, habida cuenta de que el plazo para plantear un recurso a la decisión foral es de dos meses, no consideraba justificada la urgencia de debatir la propuesta en la sesión de hoy

El portavoz del PSE-EE, Ernesto Gasco, ha opinado que "no es potestad del alcalde" decidir si se vota o no la inclusión urgente de un punto en el orden del día del pleno, tras lo que ha acusado a Izagirre de pretender que no se debata la cuestión.

Por su parte, el portavoz del PP, Ramón Gómez, ha recordado que, tras conocer la decisión de la Diputación de Gipuzkoa, el pasado martes, se dirigió a Izagirre para pedirle que convocara la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, a lo que el primer edil se negó.

Por último, el portavoz del PNV, Eneko Goia, ha señalado que la oposición "lleva dos años y medio intentando hablar de este tema" y el Gobierno municipal de Bildu únicamente se ha prestado a debatir ahora, "cuando se ha producido una situación de hechos consumados".