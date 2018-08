Política

Elecciones de 2015

José Luis Bilbao no será candidato a diputado general de Bizkaia

IKER GÓMEZ / EITB.EUS

30/09/2014

Tras doce años al frente de la Diputación vizcaína, Bilbao anuncia que no se presentará a la reelección. Todas las miradas están puestas en Unai Rementería, posible relevo de Bilbao.

El actual diputado general de Bizkaia no se presentará a la reelección en las elecciones forales que tendrán lugar el próximo año tras permanecer tres legislturas (12 años) en este cargo, según ha anunciado el propio José Luis Bilbao durante el Pleno en Juntas Generales.

En su segunda intervención en el pleno de política general, Bilbao ha dicho que "abandonará la política en un cargo institucional de primera línea", con la "cabeza muy alta", porque "tras doce años ni me he aprovechado ni me he enriquecido".



De hecho, Bilbao ha hecho público su patrimonio, porque ha dicho que todos los políticos que ocupan un cargo público deben "hacerlo de una forma clara y, si no, que se dediquen a otra cosa".



Ha detallado que mantiene una vivienda habitual que adquirió junto a su mujer hace 21 años valorada en unos 500.000 euros, dos vehículos, un saldo en un fondo de pensiones de 35.000 euros y otros 65.300 en dos cuentas corrientes que comparte con su esposa.

De esta manera, Bilbao ha querido demostrar que es "un político honrado, con los bolsillos de cristal" y ha asegurado que se va "con la conciencia tranquila".

Bilbao ha asegurado que es "el momento adecuado" para no repetir en este cargo y ha explicado que, cuando en junio de 2015 termine su mandato, no tendrá "ninguna pensión vitalicia, ni nada por el estilo".



"Creo que la sociedad vizcaína puede estar tranquila a este respecto. Entré en política antes del verano de 1976 al afiliarme al PNV, no para enriquecerme ni para buscar un 'modus vivendi'. Lo hice por concretar mi compromiso nacional y colectivo por la liberación de mi patria", ha manifestado.

'Grandezas y miserias'



El dirigente del PNV ha recalcado que, en su etapa como diputado general, ha aportado "lo que buenamente" ha podido a Bizkaia, y ha manifestado que no llegó a esta cargo "a recoger, sino a dar", y así lo ha "intentado".



Antes de agradecer a los diputados de Bizkaia que han trabajado en su equipo, a quienes ha nombrado uno por uno, Bilbao ha dicho que "algunos pueden estar tranquilos, porque nunca escribiré mis memorias", en las que podrían aparecer "muchas personas con sus grandezas y con sus miserias".



"Habría muchas miserias: los que mentían sabiendo que mentían, los que jugaban con la información que no podíamos utilizar, los que hacían pagos con fajos de billetes sin demostrar su origen, los que mantenían grandes sumas en paraísos fiscales...", ha apuntado.



"A todos ellos, que saben quienes son, les digo que pueden estar tranquilos. Porque, al menos en lo que a mí se refiere, no escribiré mis memorias", ha insistido.

Dos grandes incógnitas

Aunque era un secreto a voces y varios medios de comunicación habían especulado previamente con esta posibilidad, la confirmación oficial ha venido de la mano de José Luis Bilbao, que no ha esperado a que el próximo 7 de octubre Itxaso Atutxa desvele las candidaturas del PNV al Ayuntamiento de Bilbao o la Diputación Foral de Bizkaia.

Se abren, pues, dos grandes incógnitas. La primera de ellas la desvelará Atxutxa la próxima semana: el nombre del candidato del PNV a presidir la Diputación vizcaína. Unai Rementería, actual diputado de Presidencia, se perfila como el favorito, y son varias las voces que le sitúan como cabeza de lista de los jeltzales en Bizkaia.

Unai Rementeria, diputado de Presidencia en Bizkaia. Foto: EFE.

De la segunda poco o nada se sabe: José Luis Bilbao abandona la Diputación Foral de Bizkaia tras permanecer doce años al frente, sin que se conozca cuál será su futuro profesional.

Despedidas de Ana Madariaga y Mikel Torres

Además de José Luis Bilbao, también han anunciado su despedida apoderado vizcaíno y nuevo secretario general de los socialistas de Bizkaia, Mikel Torres, y la de la presidenta de la Cámara, la jeltzale Ana Madariaga.

La presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Madariaga, ha aprovechado el final del pleno para anunciar que no repetirá al frente de la Presidencia de la Cámara vizcaína.

"Para mí es la última Declaración Pública como presidente de las Juntas", ha dicho Madariaga antes de dar por concluida la sesión.

Éste ha sido también el último día para Mikel Torres, que dice adiós a su escaño en las Juntas Generales de Bizkaia para centrarse en su labor como secretario general del PSE de Bizkaia e insistir en su trabajo como alcalde de Portugalete. Torres será sustituido en el escaño por Dulcina Pereiro.