Política

Comisión de investigación

El PNV acusa a la Diputación de 'ocultar la verdad' en el caso Bidegi

Redacción

18/03/2015

EH Bildu ha solicitado al PNV que "abandone los intentos para desviar la atención y dé una explicación verosímil a los ciudadanos que tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido".

La juntera del PNV Eider Mendoza ha acusado hoy a la Diputación de Gipuzkoa de "ocultar la realidad" sobre las presuntas irregularidades en la AP-1 con el objeto de "acusar sin pruebas" y ha asegurado que las tierras del vertedero se movieron para ser utilizadas en otros cometidos de la obra.

Mendoza ha ofrecido hoy una rueda de prensa junto con los miembros del PNV Carlos Ormazabal y María Eugenia Arrizabalaga sobre la comisión de investigación constituida en las Juntas Generales de Gipuzkoa para investigar las responsabilidades políticas derivadas del presunto fraude en la construcción de la AP-1, por el que supuestamente, según la Diputación, se pagaron 3,4 millones de euros por trabajos no realizados.

Esta cantidad, que se habría abonado en la liquidación final de las obras de la AP-1 en junio de 2011, con el PNV en el gobierno foral, está relacionada con un depósito de sobrantes de tierra, denominado Basagoiti-2 (se atribuye un sobrepago de 500.000 euros), con trabajos de traslados de tierra (900.000) y con excavaciones (2 millones).

Mendoza ha mostrado varias fotos de terraplenes, falsos túneles, viaductos y contenciones a las que, según ha asegurado, fueron destinadas las tierras, una información que es "conocida por todos los miembros de la comisión de investigación" y "evidentemente por la Diputación de Gipuzkoa".

A su juicio, Bildu ha llevado a cabo una "investigación clandestina", a "espaldas de Bidegi y usando a sus amigos para hacer el informe jurídico y pericial", y ha emprendido un proceso "sin que dé tiempo a que se aclaren las cosas antes de las elecciones".

La representante del PNV ha criticado asimismo que se haya rechazado la solicitud de un informe pericial independiente. La denuncia presentada por el equipo de Gobierno de la Diputación está, a su juicio, "falseada" porque se basa en "datos parciales".

EH Bildu pide al PNV que "deje de desviar la atención"

El grupo de EH Bildu en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha manifestado que las "irregularidades" del 'caso Bidegi' "son muy graves y cada vez más evidentes" y ha solicitado al PNV que "abandone los intentos para desviar la atención y dé una explicación verosímil a los ciudadanos que tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido".

Los junteros de la coalición soberanista Iban Asenjo y Maite Sarasua han ofrecido una rueda de prensa. EH Bildu ha insistido en que Markel Olano y Eneko Goia, diputado general de Gipuzkoa y diputado de Infraestructuras en aquel momento, respectivamente, "no han esclarecido ninguno de los aspectos que han motivado la querella de la Diputación Foral y sólo han pretendido desviar la atención". "No han mostrado ningún interés para despejar las dudas, y no lo tienen fácil dada la evidencia de los datos", han añadido.

