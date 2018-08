Política

Presentación en Bilbao

Askatasunaren Bidean no ha planteado 'el retorno a las armas'

AGENCIAS | REDACCIÓN

21/05/2016

El grupo de expresos y exhuídos crítico con la estrategia seguida por Sortu ha presentado su proyecto. De momento, no se plantean crear un partido.

Un grupo de expresos y exhuídos crítico con la estrategia seguida por Sortu han presentado este sábado en Bilbao la asamblea 'Askatasunaren Bidean' (En el camino de la libertad) y han asegurado que en las reuniones que han mantenido hasta ahora desde comienzo de año "no se ha planteado ni una sola vez el retorno a la utilización de las armas", porque la izquierda abertzale "tiene masa crítica suficiente para volver a organizarse desde otros parámetros".

En la presentación de la asamblea Askatasunaren Bidean han dado lectura a un comunicado, leído en euskera por Patxi Ezkizabel, en francés por Joel Sistiage, y en castellano por Fernando Lizeaga, en el que han presentado a quienes impulsan esta iniciativa como "militantes del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, hombres y mujeres abertzales y socialistas revolucionarios de diferentes generaciones que, desde jóvenes hemos luchado a favor de la liberación nacional y social del pueblo trabajador vasco y de los cuatro ejes del nacionalismo revolucionario: independencia, socialismo, reunificación y reuskaldunización".

Lizeaga ha querido dejar "definitivamente claro a todos" que en sus asambleas "no se ha planteado, ni una sola vez, el retorno a la utilización de las armas". "Ni una sola vez. La alternativa que se está planteando por ahí: o eso o tirarnos al monte, es mentira, la izquierda abertzale tiene masa crítica suficiente para volver a organizarse desde otros parámetros", ha manifestado.

Ahora, ha precisado, los integrantes de 'Askatasunaren Bidean' están "a cero, y según nos vamos organizando, según nos vamos formando a nosotros mismos, iremos diciendo cuáles son nuestros posicionamientos", pero "la lucha armada no la ha planteado nadie en nuestras asambleas".

Lizeaga ha explicado que no se sienten representados por la izquierda abertzale y están "pasando vergüenza". "No nos sentimos identificados porque el hecho de que haya una ausencia total de lucha armada por parte de nuestro pueblo no entendemos que nos tenga que tirar a los brazos del enemigo", ha precisado, para afirmar que "somos capaces de mantener una lucha mucho más digna sin armas".

Sobre la posibilidad de conformar un partido político, Lizeaga ha señalado que se van a juntar, van a hablar, van a debatir, y van a decidir, entre todos de forma asamblearia sin estructuras de partido, cómo se quieren organizar, cómo queremos llevar adelante nuestra lucha y cuáles van a ser nuestros medios". Lizeaga ha asegurado no se van a organizar como partido, aunque ha dicho que "quién sabe lo que va a salir de esa organización, de esa reestructuración, de esa agrupación de los que a día de hoy nos sentimos un poco huérfanos políticamente".

En el documento al que han dado lectura han reafirmado su "compromiso e implicación con la lucha a favor de la liberación de nuestro pueblo y la estrategia de reconstrucción del Movimiento de Liberación Nacional Vasco". Así, han asegurado que apoyarán "con todas nuestras fuerzas todas las iniciativas a favor de estos objetivos".

Por otra parte, ha hecho un emplazamiento a la sociedad y al Gobierno español a "aprovechar esta ocasión". "Hay que aprovecharla para no estropearle a nadie la vida, ni a los españoles ni a los de Euskal Herria, esto hay que solucionarlo, y vamos a intentar hacerlo por todos los medios", ha asegurado.