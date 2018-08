Política

'Askatasunaren Bidean'

Expresos, críticos con Sortu, crearán 'un nuevo proyecto político'

17/05/2016

Presentarán el próximo sábado en el Arriaga de Bilbao la asamblea 'Askatasunaren Bidean'. Se trata de más de medio centenar de exreclusos y exhuídos que apoyaron la manifestación convocada por ATA.

Un grupo de expresos y exhuídos presentarán el próximo sábado en el Arriaga de Bilbao la asamblea 'Askatasunaren Bidean' (En el camino de la libertad). Este colectivo, crítico con la estrategia seguida por Sortu, pretende crear "un nuevo proyecto político de unidad popular", según han informado fuentes cercanas al grupo.

Se trata de más de medio centenar de exreclusos y exhuídos que apoyaron, en su día, la manifestación celebrada en Bilbao en favor de la amnistía el 28 de noviembre de 2015, convocada por el 'Movimiento por la Amnistía y contra la Represión', también denominado ATA.

El sábado por la mañana se presentará oficialmente el grupo, que comenzó a reunirse en enero, y hará público un documento.

Este colectivo critica que, desde el 14 de noviembre de 2009, fecha en la que dirigentes de la izquierda abertzale presentaron el 'documento de Altsasu', de compromiso "con un proceso de carácter político y democrático", ha existido "un intento de despolitizar su lucha".

Crisis del MLNV

En este sentido, cree que el cambio de estrategia la ha realizado "una facción reformista", que no se limita sólo "al fin de la lucha armada", y que no ha sido una decisión "colectiva".

En su opinión, de esta forma, se ha llevado "al Movimiento de Liberación Nacional Vasco a una crisis grave, debilitándolo profundamente e integrándolo en el sistema".

Las fuentes consultadas han asegurado que el objetivo de este grupo es "mantener la dignidad de la lucha", aunque no ha propuesto "retomar la lucha armada". Además, quiere que "no se deje a nadie de lado por no rendirse ante el chantaje de los enemigos".

