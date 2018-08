Fernández Díaz: 'Esto la Fiscalía te lo afina'

En ese momento Fernández Díaz apunta a los dirigentes de CDC Francesc Homs y Felip Puig, porque dos cuñadas de este último fueron ascendidas como funcionarias. De Alfonso lo explica así: "E sto se puede publicar si quieres, ministro... si quieres que se publique, yo me comprometo a que se publique, pero déjame que antes cierre el expediente, le dé el coscorrón, le mande la propuesta de informe diciendo que eso se tiene que anular, etc, etc. Y tres, dos meses después, un periodista lo averigua. Pero ahora… es que ahora no lo tengo cerrado ni asignado...". A lo que el ministro responde: "Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión".