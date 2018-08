Política

Entrevista en ETB

Gerenabarrena: 'El PNV no espía a nadie ni hay tramas con ertzainas'

Redacción

12/07/2010

Iñaki Gerenabarrena ha respondido así de contundente ante las informaciones que señalan que hay una presunta trama de espionaje en la que estarían implicados varios ertzainas y cargos del PNV.

El presidente del PNV en Álava, Iñaki Gerenabarrena, ha asegurado hoy que su partido "no espía a nadie ni hay tramas" en las que haya participado esta formación para investigar a políticos de ese territorio.



En una entrevista en ETB, Gerenabarrena ha negado que exista una trama de presunto espionaje a personalidades alavesas, en la cual podrían estar implicados dos ertzainas y el ex alto cargo de su partido Aitor Tellería.



A juicio del presidente del PNV alavés, esas "filtraciones" sobre la investigación que se encuentra en secreto de sumario responde a "intenciones torticeras" por implicar a los nacionalistas pero no le preocupan porque dentro de su formación, ha dicho, "no tenemos nada que ocultar".



Por ello, ha añadido, el PNV apoyaría la creación de una comisión de investigación sobre los hechos si la pueda reclama otro partido.



Gerenabarrena ha afirmado que "es imposible de demostrar la implicación del PNV en esa supuesta trama de espionaje porque no se ha hecho, ni existen ertzainas que hayan investigado a otros partidos", por lo que ha aconsejado "que se quite el expediente a los dos ertzainas" presuntamente implicados.



Ha asegurado que se siente "afectado ante la indefensión" que le ha generado esas informaciones sobre la supuesta documentación hallada en el despacho de Tellería, si bien ha aclarado que "nadie" dentro del PNV le ha pedido explicaciones o que ponga su cargo a disposición del partido, sino que se ha sentido "absolutamente respaldado" por el EBB.



Por otra parte, Gerenabarrena que en la actualidad es presidente de la Caja Vital, tras la dimisión de Gregorio Rojo después de que un tribunal anulara su nombramiento, ha informado de que el próximo 29 de julio se celebrará la asamblea de la entidad en la que previsiblemente, según ha estimado, se aprobará la designación del nuevo presidente, ya que su acuerdo con el PSE va "viento en popa" y será posible hallar un candidato que ambas formaciones puedan respaldar.