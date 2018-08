Política

Entrevista en ETB-2

Jesús Eguiguren: 'La izquierda abertzale estará en las elecciones'

Redacción

15/02/2011

El presidente del PSE ha criticado que la ley de partidos no establezca mecanismos para legalizar y ha considerado que la izquierda abertzale acabará presentándose "de alguna de las maneras".

El presidente del PSE, Jesús Eguiguren, ha asegurado que la izquierda abertzale estará en las elecciones, y que Sortu "debería estar también" en ellas, porque cumple "perfectamente" todas las condiciones que se le pedía para ser legal. Ha criticado una ley de partidos que "sabe ilegalizar pero no ha establecido mecanismos para legalizar a los ilegalizados".

En una entrevista al programa de ETB-2, Plató 2.0, el presidente del PSE, considera que la izquierda abertzale tendrá previsto, en el caso de que se les ilegalice, presentarse de alguna forma; "mediante plataformas u apoyos a otras listas", ha añadido. Eguiguren cree que la izquierda abertzale estará en las elecciones "de alguna de las maneras, pero que lo mejor sería que estuviesen de forma legal".

No obstante, aunque la izquierda abertzale se presente a las elecciones, Eguiguren opina que no van a haber grandes cambios. "No hacen falta grandes sondeos para saber cuantos votos va a sacar el PP o el PNV", ha vaticinado.

"No va a haber novedades electorales ni cambios sociales, no va a haber absolutamente nada", ha manifestado. "Lo que va a haber es la presencia de todos ellos en las instituciones y dependiendo de las alianzas si que podrán cambiar las cosas relativamente", ha añadido. De todas formas, para Eguiguren el que "viniera el PNV de nuevo tampoco sería mucho cambio; además, creo que eso no se va a producir".

En este sentido, ha indicado que por mucho que Batasuna esté en el Parlamento y que pacte con el PNV, el PSE seguirá teniendo mayorías suficientes para seguir gobernando, y "posiblemente mayorías superiores a las actuales".

El secreto está en la información

El representante socialista ha afirmado que tenía información previa sobre las intenciones de la izquierda abertzale y que "sabía hasta donde iban a ir". En este sentido, ha negado que haya "ningún tipo de negociación; simplemente me comunicaron lo que iban a hacer".

"Jamás he dudado de mis convicciones, he sido criticado por gente que no me entendía, podría estar equivocado yo, o ellos, pero el tiempo me ha dado la razón en muchísimas cosas", ha dicho.

Confusión

"El partido socialista, como el resto de partidos, están un poco confusos por lo que está ocurriendo. Los cambios son tan rápidos, que no se ha querido hablar del tema, y el que daba un mensaje positivo era castigado en la prensa; por eso en el partido socialista mucha gente no sabe que está ocurriendo, porque es un fenómeno extraordinariamente rápido el que está sucediendo" ha apuntado.

En este sentido, Eguiguren considera que en el PSE cada uno piensa a su manera, que es un partido "libertario: Pensamos a nuestra manera y actuamos de forma unida". En cualquier caso, el hecho de no estar en el Gobierno, le confiere "una libertad y margen para poder opinar".

"Hacer la paz cuesta votos"

Eguiguren ha criticado "el falso consenso de una derecha poco patriótica a la que podría tocarle continuar con el proceso de paz, porque es sabido que hacer la paz es muy caro, y cuesta votos", ha añadido.