Urkullu desea que Sortu se presente a los comicios 'con el Plan A'

Redacción

21/02/2011

El presidente del EBB afirma que el PNV siempre ha defendido la participación electoral de la izquierda abertzale, "en el pasado, en el presente y en el futuro".

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha mostrado su deseo de que Sortu pueda presentarse a las elecciones municipales y forales del 22 mayo "con el Plan A", es decir, con sus propias siglas y de forma legal, siempre desde "el respeto a la democracia". Su partido no apoyo oficialmente la marcha, celebrada ayer en Bilbao, aunque varios cargos públicos del PNV acudieron a título personal.

En la presentación de la implantación de una red wifi gratuita en los batzokis de Bizkaia, ha asegurado que la manifestación de ayer "no es un motivo de preocupación para el PNV" y ha reclamado que se legalice a Sortu y que no sea necesario "el plan B o C".

Urkullu ha destacado en Bilbao que siempre ha defendido participación electoral de la izquierda abertzale, "en el pasado, en el presente y en el futuro".

El presidente del EBB ha destacado que el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, dijera hace semanas en una entrevista que la izquierda abertzale sería legal para las elecciones al Parlamento vasco en 2013. El dirigente del PNV ha recordado que "acertó en algunas cosas", como la fecha del anuncio del alto el fuego de ETA, por lo que podría acertar también con la fecha de la legalización de la izquierda abertzale.