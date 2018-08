Política

Azkuna anuncia la apertura de un expediente a Bilboko Konpartsak

21/07/2012

Bilboko Konpartsak, por su parte, ha abogado por "organizar y financiar un viaje" al alcalde, Iñaki Azkuna, a "cualquier sitio del universo" durante la Aste Nagusia.

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, ha anunciado la apertura de un expediente para Bilboko Konpartsak, que en la jornada de este sábado está celebrando una jornada festiva en el paseo del Arenal, pese a carecer de permiso municipal.



En este sentido, el primer edil ha advertido de que no va a entrar "en la provocación" y ha señalado que "estos son la mayoría de la órbita de HB y siguen provocando un problema, aquí otro y aquí otro".

En declaraciones a los medios con motivo de la inauguración de las obras de mejora llevadas a cabo en la Estación del Funicular, el alcalde ha señalado que a primeras horas efectivos policiales ya han advertido a Bilboko Konpartsak de que "no tienen permiso", pero ha matizado que "no voy a meter seis batallones y montar una batalla campal. En ésa no caigo".

"No voy a entrar en la provocación, pero para el que transgrede la ley se abrirá el correspondiente expediente. Bilboko Konpartsak, que dice que tiene mucho sentido del humor, espero que lo coja deportivamente como lo hago yo cuando me ponen la careta, las gafas y dicen todas esas de mí", ha señalado.

Celebración en el Arenal

Bilboko Konpartsak, por su parte, ha celebrado este sábado su jornada de hermandad en el Arenal y ha abogado por "organizar y financiar un viaje" al alcalde, Iñaki Azkuna, a "cualquier sitio del universo" durante la Aste Nagusia.

En un acto en el que han presentado la campaña 'Vacaciones de verano para Azkuna', previo al inicio de la jornada festiva en el Arenal bilbaíno, los comparseros se han preguntado cómo es posible que "Juan Carlos de Borbón se haya ido de vacaciones a Botswana a matar elefantes" y "su alteza municipal Iñaki Azkuna no".