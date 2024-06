Sánchez da al PP "la bienvenida al cumplimiento de la Constitución" y Feijóo insiste con Begoña Gómez

Política -

Se trata del primer cara a cara tras cerrar el acuerdo para renovar, cinco años después, el Consejo General del Poder Judicial. Feijoo ha señalado que el pacto firmado ahora "lo hubiese firmado hace dos años" y que "lo que ha cambiado es que las instituciones europeas le han obligado a firmar".

publicado: 26/06/2024 10:20 (UTC+2)

última actualización: 26/06/2024 11:32 (UTC+2)

Un día después del acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el rifirrafe entre el presidente, Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha regresado al Congreso de los Diputados.

El líder del PP ha exigido a Sánchez tres nuevas decisiones, sin encontrar respuesta por parte del socialista: la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; que dé instrucciones a los integrantes del Tribunal constitucional para que dejen de indultar y amnistiar delitos de corrupción a los cargos socialistas condenados por los ERE y que dé explicaciones ante los medios de comunicación y el Congreso sobre los escándalos que cercan "a su familia y su entorno", haciendo referencia a su mujer, Begoña Sánchez.

El presidente del Gobierno español, por su parte, que no ha querido entrar en las críticas, ha puesto en valor el pacto para renovar el órgano de gobierno de los jueces, alcanzado tras cinco años de un "bloqueo absolutamente inédito en nuestra democracia".

Así, considera que el acuerdo es "bueno para los ciudadanos, para las empresas, para la economía y para el buen nombre y la reputación del poder judicial", y ha dado al PP "la bienvenida al cumplimiento de la Constitución" por el acuerdo alcanzado. Asimismo, ha señalado que "ojalá éste sea el primero de otros muchos acuerdos".

Ha sido el primer encuentro entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez tras el acuerdo con los jueces del CGPJ. Durante su discurso, Feijóo ha asegurado que el acuerdo lo habría firmado hace dos años y que lo que ha cambiado ahora es que las instituciones europeas han obligado a firmar a Sánchez.

"Este acuerdo no es para ayudarle. Este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su Gobierno en controlar las instituciones del Estado. Yo he cumplido con mi deber y con mi objetivo", ha enfatizado. Así, esta convencido de que el CGPJ no va a ser controlado por ningún partido.

Socialistas y populares han llegado a un acuerdo para renovar el que se ha convertido en el CGPJ de mayor duración. Cinco años y medio de mandato caducado han hecho falta para consensuar 20 nombres.