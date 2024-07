Será noticia: El lehendakari no se reunirá con Vox, Huracán Beryl, y arranca Getxo Jazz 2024

Política -

publicado: 03/07/2024 07:16 (UTC+2)

última actualización: 03/07/2024 07:41 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Lehendakaria ez da Voxekin elkartuko, Beryl urakana, eta Getxo Jazz jaialdiaren hasiera

- El lehendakari no se reunirá con Vox: El lehendakari, Imanol Pradales, no se reunirá con Vox, dentro de la ronda con partidos políticos y agentes sociales que iniciará en las próximas semanas porque según la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarrechena, se trata de un partido que no respeta "los valores democráticos, los derechos humanos y el reconocimiento del autogobierno". La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha criticado que "el Gobierno Vasco, especialmente el PNV, pretende excluir del debate y de la vida pública a miles de vascos".

- Huracán Beryl: El centro del huracán Beryl, de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, se localizó en el mar Caribe y mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste con trayectoria hacia la Península de Yucatán, sureste de México, según ha informado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Beryl es el primer huracán de la temporada y sienta un "alarmante precedente" porque nunca se había formado a estas alturas de año un ciclón de máxima intensidad en el Atlántico, alertó ayer la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

- Arranca Getxo Jazz 2024: El saxofonista estadounidense James Carter al frente de su Organ Trio encabeza mañana miércoles 3 el programa de la jornada inaugural de la 47 edición del Festival Internacional de Jazz de Getxo con el que se abre la temporada de jazz de Euskadi. Hasta el día 7, Getxo acogerá diecisiete actuaciones musicales en las diferentes secciones que integran el festival y que reunirán tanto a figuras destacadas de la escena internacional como a jóvenes promesas.