El TS suspende cautelarmente el traspaso a la CAV de la homologación de títulos superiores extranjeros

La medida cautelar responde a la solicitud planteada por diferentes colegios de profesionales. Según la sentencia, "la variedad creciente de titulaciones y la extraordinaria movilidadad" aconsejan "extremar todas las cautelas".

publicado: 24/07/2024 11:21 (UTC+2)

última actualización: 24/07/2024 11:37 (UTC+2)

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la vigencia del Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, por el que se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco funciones y servicios en materia de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un título universitario oficial español.

La medida cautelar responde a la solicitud planteada por diferentes colegios profesionales, mientras se resuelven por el tribunal los recursos contra el Real Decreto que han presentado.

En su argumentación, el Supremo explica que "no debe haber impedimento para tramitar en su totalidad y resolver sobre el fondo de los recursos" dentro del presente año, por lo que, de ser desestimatoria la sentencia que finalmente se dicte, "no se habrá obstaculizado en exceso el ejercicio de las funciones traspasadas, y, de ser estimatoria, no se habrá dado lugar a la adopción de decisiones que no deberían corresponder a la Comunidad Autónoma".

En ese sentido, señalan que los letrados del Gobierno Vasco, personados en el procedimiento y que se han opuesto a la medida cautelar, "han mostrado la muy escasa incidencia" que tendría la suspensión, ya que, aseguran, "no se habrán dictado resoluciones definitivas en diez meses, al menos, entre otras razones, porque no se han adoptado las medidas organizativas y funcionales necesarias". El auto del Supremo destaca al respecto que "antes de llegar a ese momento ya habremos dictado sentencia".