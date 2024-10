García Ortiz insiste en su inocencia: "Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo"

El fiscal general del Estado subraya que publicó la nota informativa para desmentir "el bulo" que había salido en los medios de comunicación. García Ortiz comparecerá ante la cúpula fiscal para explicar su decisión de continuar en el cargo.

Agencias | EITB Media

publicado: 17/10/2024 07:26 (UTC+2)

última actualización: 17/10/2024 07:26 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Garcia Ortizek errugabea dela berretsi du: "Ez nik ezta nire ingurukoek ere ez genuen emailik filtratu"

"Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el fiscal general del Estado no debe dimitir", con esta rotundidad se ha referido este miércoles el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su imputación por parte del Supremo por revelación de secretos. Además, ha insistido en que la nota de prensa que publicó la Fiscalía era para desmentir un "bulo" que había salido previamente en medios de comunicación.

"El único propósito de esa nota de prensa era desmentir un bulo. No tiene sentido hacer una nota de prensa y, a la vez, filtrar unos correos. No tiene sentido", ha reiterado en una entrevista en TVE.

García Ortiz ha señalado que "volvería a hacer esa nota de prensa", si bien ha reconocido que "la repercusión ha sido indeseable en función de lo que buscaba al realizarla". "Por lo tanto, yo creo que no la volvería a hacer de la misma manera, pero si estuviera en mis circunstancias, seguro que la hubiera repetido porque yo creo que la nota de prensa era necesaria. Había una información que no era cierta y había una información que involucraba a la Fiscalía", ha aclarado.

Al hilo, el fiscal general ha explicado que no conocía la existencia de esos correos hasta que no hubo una "alarma" porque un medio de comunicación los citó. "Pero en ese tránsito —desde que pide los correos hasta que le llegan— naturalmente en una institución como es la Fiscalía, ha habido muchas personas que han podido conocer el contenido de esos correos", ha dicho. Así, se ha mostrado partidario de que se investiguen todas las filtraciones que, en su opinión, "son indeseables" y "un cáncer que impide que la justicia se desarrolle con normalidad". "Pero evidentemente no se investigan todas", ha lamentado.

El fiscal general se muestra "preocupado" por la decisión del Supremo y aclara que él no está ni "investigado" ni "imputado". "Lo que dice el auto, es que el Supremo es el único competente para realizar una investigación de unos correos que podría haber filtrado el fiscal general del Estado. Es el único competente para investigar si el fiscal ha filtrado o no esos correos", ha puntualizado.

Al mismo tiempo, ha indicado que la Fiscalía tiene que ser una institución "fuerte, que resista los embates de cualquier ataque que pueda recibir". "No podemos dar el mensaje de que el fiscal general del Estado puede ser derribado por una corriente pequeña, tiene que ser un tsunami lo que pueda derribar a un fiscal general del Estado", ha dicho.

García Ortiz se reúne este jueves con la Junta de Fiscales de Sala (09:30 horas) y el Consejo Fiscal (16:00 horas) para explicarles sus motivos y escuchar lo que tengan que manifestar al respecto. Se prevén reuniones tensas porque la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, así como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han pedido su dimisión.