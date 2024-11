El juez ordena la puesta en libertad de Víctor de Aldama tras declarar que pagó comisiones

El magistrado ha atendido la petición del empresario y ha acordado para él medidas cautelares, como solicitaba la Fiscalía: la retirada del pasaporte y la obligación de que comparezca semanalmente ante el juzgado

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado poner en libertad al empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo que este jueves ha declarado ante otro magistrado que pagó comisiones en efectivo a altos cargos como el exministro José Luis Ábalos o el número 3 del PSOE, Santos Cerdán.

El magistrado ha atendido la petición del empresario y ha acordado para él medidas cautelares, como solicitaba la Fiscalía: la retirada del pasaporte y la obligación de que comparezca semanalmente ante el juzgado, según informan a EFE fuentes jurídicas

Víctor de Aldama ha declarado a petición propia esta mañana ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al que ha reconocido que cobró 5,5 millones de euros por intermediar en diversos contratos públicos de mascarillas en pandemia por los que Ábalos está investigado ante el Supremo, y que también abonó mordidas a varios altos cargos.

Al acabar su declaración, su defensa ha solicitado su puesta en libertad a otro magistrado, el juez Santiago Pedraz, quien le mantenía en prisión preventiva por otra causa, un presunto fraude de hidrocarburos.

Según informan fuentes fiscales, el Ministerio Público ha informado a favor de la salida de prisión de Aldama con las medidas cautelares de retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

En su comparecencia judicial, el empresario ha reconocido que intermedió a favor de la empresa Soluciones de Gestión en contratos públicos de mascarillas en plena pandemia, y que todas las administraciones conocían su función porque así lo había transmitido Koldo García, exasesor de Ábalos, cuya actuación "estaba respaldada" por el exministro.

A ambos ha dicho que abonó comisiones: a Ábalos unos 400 000 euros en efectivo y a Koldo García unos 250 000, aparte de otros pagos en especie.

Pero también ha hablado de un pago de 15 000 euros al número tres del PSOE, Santos Cerdán, que éste ha negado tajantemente, al tiempo que desde el partido han anunciado acciones legales contra él.

A preguntas de su defensa -la única a la que ha contestado aparte del fiscal-, Aldama ha dicho que coincidió con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un acto del PSOE el 3 de febrero de 2019.

Según su versión, Ábalos y Koldo García le hicieron ir al acto porque el jefe del Ejecutivo "quería" conocerle y hablar con él. En ese breve encuentro, se hizo una foto con el presidente que ha sido motivo de controversia política y que, según él, no fue "fortuita".

Aldama ha dicho que en aquella ocasión el presidente le dijo, en "palabras textuales": "Gracias por lo que estás haciendo; me tienen informado", en relación a unas gestiones con el Gobierno de México en materia ferroviaria a favor de empresas españolas.

Tras conocerse extremos de su declaración como este, Pedro Sánchez ha asegurado que lo declarado por De Aldama es "categóricamente falso".

Aldama ha salido este mismo jueves por la noche de la cárcel de Soto del Real, donde se encontraba en prisión provisional desde el pasado 10 de octubre por un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. A la salida de prisión, el empresario ha atendido a los medios de comunicación y ha querido contestar al presidente del Gobierno español.

Aldama ha replicado a Sánchez que es un "señor mitómano y tiene alzheimer" pues, según ha explicado, cuando le preguntaron en el Congreso y después en Portugal si le conocía, no respondió. Sin embargo, después, al publicarse una imagen de los dos, contestó que, si conocía al empresario, pero que era una foto más "de las que se hace con cualquiera".

"Las fotos que se hacen con cualquiera se hacen en la calle, no en zonas privadas", ha indicado el empresario, quien también ha avisado al jefe del Ejecutivo de que no se preocupara porque "va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho", al tiempo que ha reiterado que el encuentro con Sánchez "no fue fortuito".

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la puerta a presentar una moción de censura al ponerse a disposición de los socios de Pedro Sánchez para "abrir una nueva etapa".

El presidente del Partido Popular ha sostenido que la corrupción toca "de lleno" al Gobierno y se ha dirigido a los socios de Sánchez: "Es evidente que no tengo los votos para acabar con el Gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país".

Bronca en el Congreso

Cuando el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán estaba finalizando su intervención este jueves en el Congreso de los Diputados se ha escuchado en el hemiciclo, en boca de algunos diputados, "15 000 euros" entonado con el popular canto de los niños de San Ildefonso en la lotería de Navidad.

Ocupaba la presidencia de la Cámara en esos momentos el vicepresidente primero y diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien ha llamado la atención a sus señorías.

Además, el propio Cerdán, y el diputado del PP, Sergio Sayas, han protagonizado un enfrentamiento, con cruce de acusaciones y varias llamadas de atención desde la presidencia de la Cámara.