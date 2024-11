Juan Lobato continuará como secretario general del PSOE en Madrid

Cargos del PSOE habían pedido la dimisión del secretario general del PSOE-M antes del Congreso Federal del PSOE de este fin de semana, tras registrar este en una notaría una conversación privada de WhatsApp con un cargo de La Moncloa.

publicado: 26/11/2024 10:01 (UTC+1)

última actualización: 26/11/2024 12:19 (UTC+1)

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, se ha aferrado este martes a su cargo pese a las presiones para que dimita tras su registro en una notaría de una conversación por WhatsApp con un cargo de La Moncloa (Pilar Sánchez Acera) relacionada con los presuntos delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Juan Lobato ha denunciado este martes el "linchamiento" que ha sufrido en las últimas horas por parte de algunos miembros y compañeros de su partido y ha insistido en que en el PSOE hay democracia interna. "Estoy preocupado por el linchamiento por parte de dirigentes de mi partido", ha anunciado en una comparecencia a los medios de comunicación sin preguntas ofrecida en la Asamblea de Madrid.

Este mismo lunes, Lobato había acudido sin avisar a nadie a una notaría a registrar unos mensajes de WhatsApp que mantuvo con Pilar Sánchez Acera, actual jefa de Gabinete del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quién en el momento de la conversación era jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lobato afirmaba ayer que Sánchez Acera —también secretaria de Política Institucional del PSOE-M— le había remitido el 14 de marzo el e-mail en el que el novio de Ayuso presuntamente reconocía haber cometido delitos fiscales, pero el líder de los socialistas madrileños aseguraba que "no llegada de la Fiscalía, sino de los medios de comunicación". En este sentido, este martes ha dicho que no contempla que "el origen de esa documentación no fueran los medios de comunicación, porque eso sería bastante grave".

Asimismo, Juan Lobato ha respondido este martes a las críticas del PP asegurando que el PSOE "no es una secta". "El PSOE es un partido democrático con 145 años de historia, un partido de militantes y de referentes políticos ejemplares, y lo va a seguir siendo", ha añadido.

El líder de los socialistas madrileños está citado a declarar como testigo este próximo viernes en la causa abierta por el Tribunal Supremo contra el fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos de la pareja Ayuso, concretamente el e-mail que le habría remitido al líder de los socialistas madrileños Pilar Sánchez Acera.

En las últimas horas, cargos del PSOE han pedido la dimisión de Lobato antes del Congreso Federal del PSOE de este fin de semana en Sevilla, al entender que se ha "roto la confianza".