Puigdemont pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado que Junts ha registrado una iniciativa parlamentaria para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. "Ha llegado el momento de un punto de inflexión o de dejarlo correr", ha señalado.

publicado: 09/12/2024 11:30 (UTC+1)

última actualización: 09/12/2024 12:24 (UTC+1)

El expresidente catalán y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha enviado un ultimátum al PSOE un año después del acuerdo entre Junts per Catalunya y el PSOE para permitir la investidura de Pedro Sánchez, y ha pedido al presidente del gobierno español que se someta a una cuestión de confianza porque "Pedro Sánchez no es de fiar, y ha incrementado los recelos".

"Hemos sido muy generosos, pero no ha hecho lo suficiente para merecer nuestra confianza", ha añadido. Lo ha dicho en una conferencia en el Press Club de Bruselas para valorar el primer año del acuerdo con el PSOE para investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una reunión de la cúpula de Junts.

La proposición no de ley registrada este lunes señala la "falta de voluntad política" por parte de Sánchez "de hacer efectivos, de forma completa y ágil, los acuerdos adquiridos" y que "esta dinámica no ha posibilitado generar la base de confianza que se pretendía y que es necesaria para encauzar el resto de la legislatura".

Puigdemont ha reconocido que se trata de una iniciativa no vinculante, ya que sólo el Gobierno español puede activar la vía de la cuestión de confianza para pedir el respaldo expreso del Congreso, pero ha subrayado que los avances en la implementación del acuerdo son "escasos" y ha señalado la "descoordinación" entre lo que se trata en la mesa de diálogo entre ambos en Suiza y lo que después se pone en práctica.

El líder de Junts ha rechazado la "narrativa de la normalidad" que se promueve desde el Gobierno español y catalán y ha criticado que, mientras para su partido el acuerdo para la investidura era "el principio", el PSOE lo ha tratado como una herramienta para conseguir la investidura.

"Las cosas no van bien y ha llegado el momento de que o llega un punto de inflexión o lo dejamos ir", ha indicado Puigdemont.