El gravamen energético aprobado por el Gobierno español se convertirá en impuesto concertado, según EH Bildu

El PNV acusa a la coalición abertzale de apoyar la medida, "porque va en contra del corazón del autogobierno vasco: el Concierto Económico".

publicado: 23/12/2024 21:27 (UTC+1)

última actualización: 23/12/2024 21:28 (UTC+1)

El gravamen a las grandes energéticas aprobado este lunes en el Consejo de Ministros se convertirá en impuesto concertado en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, según el acuerdo alcanzado en los últimos días por el Gobierno español con EH Bildu, que ha llamado por ello al PNV a apoyar la convalidación de la medida en el Congreso cuando llegue.

EH Bildu ha defendido que su acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez garantiza que sean las haciendas forales quienes recauden y gestionen los ingresos derivados de esta medida, "fortaleciendo así el autogobierno fiscal vasco".

"Ante este escenario, no existe ninguna razón válida para que fuerzas políticas vascas se opongan a esta medida. Por ello, EH Bildu insta al PNV a abandonar las excusas y a apoyar la convalidación del decreto", ha señalado la coalición abertzale en un comunicado.

Según sus datos, no convalidarlo supondría perder más de 67 millones de euros anuales para las arcas forales, un ingreso que EH Bildu considera fundamental para garantizar servicios públicos y políticas sociales en la CAV y en Navarra.

"Quien rechace esta medida deberá dar explicaciones claras a la sociedad vasca", ha advertido EH Bildu al PNV, partido que la semana pasada unió sus votos a los del PP y Junts per Catalunya para tumbar en el Congreso este gravamen.

Por su parte, el PNV ha lamentado la medida aprobada, porque "va contra el corazón del autogobierno vasco: el Concierto Económico". "Bildu está dando carta de naturaleza una vez más a un gravamen, lo que es una carga de profundidad a futuro para el Concierto Económico", ha asegurado.

En cuanto a la conversión del gravamen en impuesto concertado, el PNV asegura que "Esto mismo ya estaba recogido en el Decreto 8/2023 para el año 2024 y no se ha realizado", por lo que ha planteado las siguientes preguntas: "¿Cuál es la novedad que dicen haber conseguido? ¿Qué hace pensar que ahora se concertará y que no se mantendrá un gravamen?".

Tras reiterar que no va a aceptar un gravamen, el PNV ha manifestado que si se quiere modificar la fiscalidad de las empresas porque se entiende que debería ser mayor, hay que revisar el Impuesto de Sociedades. "No valen los parches. Las cosas o se hacen bien o no se hacen", ha concluido.