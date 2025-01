Puigdemont suspende negociaciones con el PSOE y le exige una reunión urgente en Suiza

El PSOE ha entendido que Junts "va en serio" porque "el riesgo de ruptura era real", según Carles Puigdemont.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado que suspende toda negociación con el PSOE, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, y ha exigido a los socialistas una reunión urgente en Suiza.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa desde Bruselas, donde ha reunido a la permanente de su partido, después de que la Mesa del Congreso decidiera posponer nuevamente su decisión sobre si admite a trámite la proposición no de ley de Junts que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.

Puigdemont ha constatado que "la decisión (de la Mesa) fue no tomar ninguna decisión", lo que, a su juicio, significa que el PSOE ha entendido que Junts "va en serio" y que "el riesgo de la ruptura era real", por lo que los socialistas han preferido no dar un "portazo" a la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza.