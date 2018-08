Proceso de paz

ETA pide acuerdos amplios sobre paz y soberanía, sin citar el desarme

28/09/2013

El diario 'Gara' publica este sábado un amplio comunicado de ETA con motivo del Gudari Eguna. En el texto, ETA reconoce que muchos ''no compartirán nuestra lectura, algo que aceptamos y respetamos'.

ETA sostiene que "no puede aceptar" que tenga que "renegar" de su "trayectoria de lucha y asumir el relato de los opresores", aunque aboga por abordar una "reconciliación nacional" y pide acuerdos amplios sobre paz y soberanía, sin citar el desarme.

ETA pone en valor su trayectoria en su último comunicado, que hoy publica íntegramente el diario Gara, en el cual califica de "justa" y "legítima" su actividad porque "ha ayudado a la supervivencia de Euskal Herria y a mantener abierta la puerta de la libertad".

En el texto, ETA reconoce que muchos ''no compartirán nuestra lectura, algo que aceptamos y respetamos. No demandamos que el resto de fuerzas políticas compartan nuestro punto de vista, pero, al mismo tiempo, no podemos aceptar que tengamos que renegar de nuestra trayectoria de lucha y asumir el relato de los opresores''.

''Quieren tener prisionera a Euskal Herria entre el suelo que se construye sobre la violencia del Estado y el techo jurídico-político que le niega la palabra y la decisión'', asegura ETA, en referencia al 'suelo ético'.

En el texto, difundido con motivo del Gudari Eguna, ETA homenajea a sus militantes muertos y a sus familiares y aboga por un proceso popular en Euskadi que incluya amplios acuerdos, tanto en favor de la soberanía como de la paz.

No quiere "una paz sin memoria"



ETA niega que quiera construir "una paz sin memoria" y aboga por que la ciudadanía vasca conozca "toda la verdad". "Creemos -dice- que tiene que consistir en un ejercicio colectivo, en aras a reconocer todo el sufrimiento y las responsabilidades de cada cual. ETA estaría dispuesta a participar en un proceso así", asegura.

Proceso como pueblo



En el comunicado, aboga por iniciar "procesos como pueblo" para avanzar hacia la soberanía y la paz. ''Es necesario un proceso como pueblo, que haga frente a todos esos ataques y que nos libere de una vez por todas de las cadenas que nos sujetan. Es necesario un proceso como pueblo para hacer nuestro camino de la mano de la soberanía y la justicia social'', afirma ETA.

Reclama amplios acuerdos

Por otro lado, en el terreno de la resolución del conflicto ETA reclama amplios acuerdos. ''Llevamos largo tiempo tendiendo la mano a los estados para que entren en el camino de la paz'', asegura ETA, y aboga por estructurar un proceso ''desde Euskal Herria y mirando a Euskal Herria'', para poner la base de la ''convivencia democrática''.

ETA es consciente de que la resolución global del conflicto necesita del concurso de los estados, para lo que apuesta por que los agentes y ciudadanos vascos hagan oír su voz al objeto de que aquellos den pasos.