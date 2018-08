Proceso de paz

Entrevista en Radio Euskadi

El Gobierno Vasco ve 'una ofensa' que ETA quiera ser 'interlocutor'

Redacción

10/02/2014

La consejera de Seguridad pide el desarme "hoy mejor que mañana" y afirma que es momento de "dejar las palabras" y "pasar a los hechos".

La consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha pedido el desarme "hoy mejor que mañana", y cree "una ofensa" a los vascos que ETA quiera erigirse en "interlocutor político".



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Beltrán de Heredia ha afirmado que el Ejecutivo ya dijo que "es momento de dejar las palabras, de pasar a los hechos, de exigir un compromiso con el desarme" porque es lo que pide la sociedad a ETA.



"Creo que, en alguna medida, vemos que ETA tiene una autoimagen distorsionada, y no es de recibo y se puede considerar una cierta ofensa hacia la sociedad vasca, que pretenda atribuirse el papel de interlocutor político e incluso marcar una agenda política", ha añadido.



En este sentido, ha asegurado que la sociedad vasca "sabe lo que quiere, está pidiendo un compromiso con el desarme y es lo que tiene que hacer ETA". "Esta persistencia en demorar el desarme y esta somera persistencia como organización, y hasta esta autoimagen distorsionada que tiene, no contribuye para nada a conseguir lo que parece que quiere conseguir, que no es otra cosa que la convivencia para este país", ha dicho.



Por ello, ha insistido en que "no es momento de palabras, sino de pasar a los hechos, y de comprometerse ya definitivamente con el desarme".



"Esperemos que cada día esté más cerca que el anterior. Es algo inevitable, es algo que tienen que producirse, pero mejor hoy que mañana y antes que después", ha indicado.