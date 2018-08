Proceso de paz

Reacciones al Desarme

Interior: 'Si ETA quiere entregar las armas no necesita verificadores'

Redacción

21/02/2014

Según Fernández Díaz, "todo lo que sea avanzar en el camino de la desaparición de ETA es positivo, pero eso no es incompatible con el hecho de que se trate una escenificación".

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado hoy que, aunque cualquier paso en el camino de la desaparición y desarme de ETA es "positivo", la banda terrorista no necesita verificadores para entregar sus armas, ya que "con la Guardia Civil y la Policía basta".

Fernández Díaz se ha referido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la comparecencia de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) que minutos después anunció que ETA ha dejado "fuera de uso operativo" parte de su armamento.

"Es evidente que todo lo que sea avanzar en el camino de la desaparición de ETA es positivo y todo lo que sea entregar las armas es positivo, pero eso no es incompatible con el hecho de que se trate una escenificación", ha destacado Fernández Díaz, tras subrayar que, si la banda quiere de verdad entregar las armas, no necesita ningún verificador internacional.

Además, ha apostillado que "para adquirir sus armas ETA no necesitó de verificadores. Si de verdad quiere desprenderse de unas armas, con la Guardia Civil y la Policía nos basta. No son los 'verificadores' los que derrotaron a ETA. No nos hace falta con todos los respetos,. porque los mejores son la Guardia Civil y la Policía".

En opinión del titular del Interior, a la banda le "bastaría con ofrecer la geolocalización y señalar las coordenadas de sus depósitos de armas".