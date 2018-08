Proceso de paz

Alsasua, Navarra

Antiguos huidos ofrecen su ayuda para que 'otros regresen'

Redacción

15/03/2014

En un acto, han asegurado, asimismo, que "no tienen miedo" de "hacer frente a todo lo ocurrido, ni tampoco a asumir nuestra responsabilidad".

Antiguos huidos sin causas pendientes han ofrecido este sábado su "testimonio y ayuda" para que otros "regresen a sus casas" y han asegurado que "no tienen miedo" de "hacer frente a todo lo ocurrido, ni tampoco a asumir nuestra responsabilidad".



"Somos conscientes de que los Gobiernos español y francés intentan destruir el nuevo camino que hemos iniciado y que nos hará falta toda nuestra energía para avanzar, en ello estamos, con fuerza e ilusión", han asegurado.



Así lo han señalado en un acto celebrado este sábado en la localidad navarra de Alsasua, en el que han participado más de un centenar de personas, y en el que, en representación del Colectivo, Aitziber Plazaola y Xabier Zubizarreta han dado lectura a un comunicado.



"Desgraciadamente esta situación no es nueva en la historia de Euskal Herria y al igual que períodos anteriores, en las cinco últimas décadas muchos de nuestros compatriotas han tenido que abandonar sus casas y sus pueblos, huyendo de la represión y la tortura", han indicado.



En este sentido, han abogado por "romper esta cadena para que nunca más haya exiliados vascos" y han incidido en que "ahora es el momento de superar para siempre la amenaza del destierro y la persecución política".



"Queremos aportar nuestra colaboración en el desarrollo de las líneas de actuación que en Biarritz se marcaron, para iniciar el regreso de nuestros compañeros primero y para que en el futuro nadie más se vea obligado a abandonar su casa. Nuestro compromiso con ese objetivo es total", han remarcado.



Según han declarado, pese a que "hay quienes están interesados en realizar relatos parciales de lo acontecido, haciendo desaparecer gran parte de las atrocidades cometidas, nosotros no tenemos miedo de hacer frente a todo lo ocurrido, ni tampoco a asumir nuestra responsabilidad".

Entrega de un listado

La presidente del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, ha entregado a un asistente al acto de Alsasua un listado con "los 400 asesinatos de ETA que están todavía sin esclarecer".



"Estas personas saben mucho de los 400 crímenes que están sin resolver, por eso les hemos dado este listado con los nombres de los 400 asesinados por los que nadie ha pagado", ha expuesto la presidenta de Covite.