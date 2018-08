Proceso de paz

Víctima de ETA

Madariaga:'No me importa ayudar a que salga Pikabea si dice la verdad'

Redacción

03/04/2014

El Guardia Civil, víctima de ETA, asegura que no le importaría que el preso de ETA esté en la calle, "si se hace en condiciones".

El Guardia Civil Miguel Ángel Madariaga, que resultó herido de gravedad en 1979 durante un tiroteo de ETA, ha afirmado que no le importa que el preso Kepa Pikabea "esté en la calle, si se hace en condiciones", y colabora para saber la verdad. En este sentido, ha asegurado que no le importa ayudar a Pikabea a que salga a la calle, si "dice la verdad de todo lo que ha hecho".



En una entrevista concedida a Onda Cero, Madariaga ha destacado que sólo se cree el perdón de José Migue Latasa Getaria y Juan Manuel Soarez Ganboa, y cree que la 'Vía Nanclares' es "positiva, si se sabe hacer bien".



El excomandante de la Guardia Civil ha recordado que Kepa Pikabea reconoció que había pertenecido al 'comando Adarra' "y, luego, se inventó una serie de coartadas".



Cuando fue a visitarle, encontró a Kepa Pikabea "con la mirada un poco ida" y lo primero que le dijo fue que si podía darle la mano. Madariaga le contestó que no le importaba y que así podía comprobar cómo le habían dejado la mano con el atentado. "Estuve en coma y tengo la mano completamente destrozada, el estómago fuera y una bala en la pierna", ha añadido.



La víctima de ETA le trasladó a Kepa Pikabea que no quería que le pidiera perdón, sino que le ayudara "a saber la verdad". "Si colaboras, a mí no me importa que estés en la calle con tu hijo. Si todo se hace en condiciones, no me importa que estés en la calle", le trasladó.



Luego, comenzó a preguntarle por una serie de atentados "y solo reconoció uno". "Igual que reconoció ése, podía haber reconocido cualquiera, porque tiene más de 27 asesinatos. Le pregunté por su participación en el atentado y me dijo que en aquella época él estaba trabajando en una empresa de ascensores", ha señalado.



Txema Urkijo



Madariaga dijo a Pikabea que le había mandado dos cartas, y él le replicó que había contestado a través de una misiva que había dado al asesor de la Secretaría General de Paz y Convivencia para la Atención a las Víctimas, Txema Urkijo, que este miércoles ha sido cesado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, después de que Covite asegurara que a la víctima se le había ocultado la existencia de este escrito.



Tras señalar que Urkijo ha asegurado que "que no era el momento apropiado" para entregarle la carta "porque esto iba a trascender a la prensa", algo que, según ha asegurado, el recluso le pidió que no sucediera, Miguel Ángel Madariaga ha indicado que él ha recurrido a los medios de comunicación porque no le hacía "caso nadie".



"Tengo todas las pruebas y quería saber la verdad. No quiero entrar en polémica con Txema Urkijo. No tengo nada contra él", ha asegurado.