Proceso de paz

Proceso de Paz

Acto de conciliación en Madrid

12/04/2014

Rosa Rodero, víctima de ETA; Asun Lasa, víctima del GAL y Josean Fernández exmiembro de ETA se reunieron el viernes en una parroquia de Madrid y, juntos, pidieron pasos a favor de la paz.

Por primera vez, dos víctimas (una de ETA y otra del GAL) han realizado un acto de conciliación junto a un antiguo miembro de ETA ayer, viernes, en una parroquia de Vallecas, en Madrid.

Rosa Rodero, víctima de ETA (viuda del ertzaina Joseba Goikoetxea asesinado por ETA) Asun Lasa, víctima del GAL (hermana de Joxean Lasa, asesinado por la Guardia Civil) y Josean Fernández exmiembro de ETA se reunieron en la parroquia San Carlos Borromeo de Madrid. Juntos, compartieron reflexiones y experiencias, cada uno desde su punto de vista. Entre el público, entre otros, se encontraba una sobrina de Carrero Blanco.

Los tres participantes pidieron quitar obstáculos y dar pasos, para poder avanzar en el proceso de paz. Los ciudadanos que se acercaron agradecieron haberles enseñado una realidad nueva para ellos.

La viuda de Goikoetxea quiso dar un empujón al final del proceso. "Esto no tiene marcha atrás, pero hay gente que puede hacer que se tuerza. Mientras que los miembros de ETA dan pasos para que llegue la paz, el Gobierno no da ninguno", dijo, según publica EL País.

Asun Lasa, por su parte, indicó que "tanto ETA como el GAL provocaron mucho dolor; el de los GAL con dinero público. Nuestras lágrimas son las mismas y unidos desde ese dolor podemos dar pasos de gigante. Encontrarme con las otras víctimas es lo más importante que he hecho en mi vida".

Fernández, asimismo, dijo que él no cree en el arrepentimiento ni en el perdón. "¿Qué cambia si digo: 'Me arrepiento'? Sería algo cínico porque cuando yo cometía el hecho, lo hacía conscientemente. No tuve dudas".