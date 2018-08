Proceso de paz

Presos de ETA

Erkoreka: 'Los presos no cumplen los compromisos para la reinserción'

Redacción

05/07/2014

El portavoz del Gobierno Vasco ha indicado, además, que la izquierda abertzale "puede hacer algo más" para favorecer ese paso de los presos de ETA.

El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha afirmado que el colectivo de presos de ETA "está incumpliendo" los compromisos para su reinserción individualizada y asunción de la ley penitenciaria, y ha considerado que la izquierda abertzale "puede hacer algo más" para favorecer ese paso.

En una entrevista concedida a Europa Press, Erkoreka se ha mostrado convencido de que la realidad "pone de manifiesto" que "quien cumple los requisitos" de esta legislación puede lograr la libertad provisional.

Por otra parte, ha manifestado su convicción de que Rajoy incurre en "falta de responsabilidad" al no "atender y afrontar con agallas" las cuestiones que le plantea el lehendakari en materia de paz y normalización.

Además, ha defendido que los planteamientos del grupo de Urkullu, con exigencias "multidireccionales" dirigidas "tanto a las autoridades penitenciarias como al colectivo de presos y de la izquierda abertzale", son "imprescindibles" para dar "pasos efectivos" en el ámbito de la paz y la convivencia, y ha confiado en que "antes o después" el Gobierno central asuma que las posturas del Ejecutivo autónomo son "idóneas y correctas para este momento".

Según ha manifestado, es "cierto" que el Gobierno central "no ha dado los pasos que cabía esperar" en el ámbito de la política penitenciaria, pero ha añadido que "no es menos cierto que, hasta la fecha, todos los compromisos asumidos públicamente por el colectivo de presos de ETA en el sentido de que iban a asumir la legislación penitenciaria y que iban a optar por una reinserción individualizada" no se han "visto, en absoluto".

"Por tanto, si hay falta de movilidad por parte del Gobierno central, no es menos cierto que los compromisos que el mundo de los presos no se están dando. Todo eso no se esta produciendo como era de esperar y como cabía confiar en que se hiciera después de los compromisos y declaraciones hechas por el propio colectivo", ha señalado.

Además, ha dicho haber constatado que "no existe, al menos públicamente", un requerimiento "claro y contundente" de la izquierda abertzale exigiendo al colectivo de presos "que avance en esa dirección". "Si lo hacen o no soterradamente, no lo sé, pero públicamente no se les ve adoptando una toma de posición exigente", ha afirmado.

En su opinión, seguramente, "todo el mundo pueda hacer algo mas", y la izquierda abertzale, "seguramente, puede hacer algo más de lo que hace" para que el colectivo de presos cumpla "lo prometido".