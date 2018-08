Proceso de paz

Urkullu: 'Hubo un compromiso de desarme total y nunca se ha cumplido'

Redacción

19/07/2014

El lehendakari cree que la izquierda abertzale 'quema todo lo que toca y, en este caso, ha conseguido quemar la imagen de los agentes internacionales'.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que "se mojó" y asumió "todos los riesgos habidos y por haber" cuando se produjo "la escenificación de entrega de armas" el pasado mes de febrero porque había "un compromiso" de un posterior comunicado de desarme total y verificable de ETA que "nunca ha llegado" y que todavía espera que se haga efectivo.

En un entrevista concedida a Europa Press, Urkullu ha asegurado, además, que "era tan evidente" que la visita el pasado miércoles de los mediadores internacionales Jonathan Powell y Martin McGuinness "era en respuesta a la estrategia de la izquierda abertzale", que no ha querido "prestarse a un juego que no tiene ningún compromiso de futuro" porque no ha habido ninguna "novedad".

En esta línea, ha asegurado que la izquierda abertzale "quema todo lo que toca, y en este caso, también ha conseguido quemar, en buena medida, la imagen de los llamados agentes internacionales", aunque ha precisado que no duda de "la buena voluntad" de estos.

Urkullu ha destacado que tiene "muy claro" que el camino "es el del desarme total y verificable" y el del reconocimiento "del daño injusto causado", además de los trabajos que se puedan hacer en política penitenciaria "y otras tareas que hay que acometer en orden a la convivencia política normalizada en este país".

Por ello, cree que, si no ha habido "nada nuevo en este tiempo", no debe "prestarse a un juego que no tiene ningún compromiso de futuro". "Yo necesito ya, en estos momentos, que haya una asunción por parte de ETA y un ejercicio de sus compromisos desde lo que ellos mismos identificaron como un proceso unilateral", ha aseverado.