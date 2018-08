Proceso de paz

Gorostiaga: 'Las heridas del conflicto armado no se han superado aún'

EITB.EUS

20/10/2014

El responsable de Seaska critica el inmovilismo en el que se encuentra el proceso de paz en el Estado español, frente al debate abierto en Iparralde.

Hur Gorostiaga, director de Seaska, percibe notables diferencias en cómo avanza el proceso de paz en Hegoalde y cómo lo hace en Iparralde. De hecho, afirma que en Ipar Euskal Herria se ha abierto un debate sobre la soberanía del pueblo vasco que, en Hegoalde, se ha estancado. Estas son sus reflexiones sobre la marcha del proceso de paz.

- ¿Cómo recuerdas el día en el que ETA anunció el cese de la lucha armada? ¿Cuál fue tu primera reflexión aquel día?

Después de celebrar la Conferencia de Aiete, era una iniciativa esperada. Fue algo que creó esperanza, la sensación de que, en las semanas y meses posteriores las cosas iban a ser diferentes, el sentimiento de que, a partir de ese punto, todo iba a ser posible. La esperanza de que, aquellos que, durante años, habían insistido en que no existía ningún conflicto político y los que se habían escondido detrás de la lucha armada, afrontaran el conflicto y dieran pasos hacia la paz. A partir de ahí, el debate sólo se desarrollaría por vías democráticas.

- Pasados tres años, ¿cuál dirías que es el estado de salud del proceso? ¿Se ha avanzado tanto como esperabas?

Tres años después, creo que la situación en Hego Euskal Herria es la misma. Tras el paso dado por ETA, no ha venido ningún otro. Aún no se han superado las consecuencias del conflicto armado (presos, el reconocimiento de las víctimas de todas las partes, la impunidad sobre la tortura…). En definitiva, no se ha avanzado en lo más importante: en dar una solución al conflicto político existente en este pueblo. Mientras en Cataluña el debate sobre la soberanía ha avanzado, en Hego Euskal Herria, lo ha hecho muy poco.

Veo algo diferente la situación en Iparralde. En estos tres años, se ha liberado la palabra, tras la sábana del conflicto armado, ha aparecido la realidad política en toda su crudeza. Se ha abierto un nuevo tiempo en Ipar Euskal Herria, en el debate sobre la institucionalización. En el fondo, lo que se ha abierto es el debate sobre la soberanía, sobre el derecho de los vascos a decidir su futuro.

- De cara al futuro, ¿qué esperas? ¿Cómo crees que se desarrollará el proceso?

En Iparralde, entre los agentes políticos y sociales, se ha llevado a cabo un trabajo impresionante entre diferentes, y eso dará sus frutos. El Estado francés deberá dar, sí o sí, una respuesta sobre la institucionalización. En Hegoalde también, habrá que insistir en esta materia. Y en función de la fuerza realizada en ese campo se moverá el Estado español. En este sentido, hay que hacer un seguimiento de la iniciativa Gure Esku Dago, más allá de un evento impresionante de un día u otro, para impulsar la reflexión sobre la evolución institucional de Euskal Herria.