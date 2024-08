El Anglo-Santiago

historias de barrio -

HISTORIAS DE BARRIO

Es el espacio comprendido entre las calles Francia y Los Herrán al oeste y este y por Portal de Legutiano y Avenida de Santiago al norte y sur. Conocemos su historia de la mano de Alberto García Duarte.

publicado: 16/08/2024 10:01 (UTC+2)

última actualización: 16/08/2024 10:16 (UTC+2)

La estación del vasco navarro fue inaugurada en 1889 uniendo la capital con comarca de Alto Deba y en 1929 prolongación hasta Estella. Fue uno de los primeros ferrocarriles en ser electrificados en todo su recorrido y estuvo en funcionamiento hasta diciembre de 1967. Su cierre no estuvo relacionado directamente con la falta de uso sino por el compromiso que el Gobierno central adquirió con acreedores internacionales para conseguir créditos a cambio de realizar ajustes en el gasto. Entre estos ajustes se encontraba el cierre de varias líneas de ferrocarril de vía estrecha. Pese a su cierre, la estación no fue derribada hasta 1975 y la urbanización de la calle (hasta la fecha) no se concluyó hasta la década de los 80. Hoy en día aún podemos ver restos de la antigua línea en el trazado de calles como obispo Ballester o en el puente existente en la Fuente de la Salud.

La estación del Vasco-Navarro no era la única estación con la que contaba el barrio. Durante muchos años, en la calle Francia tuvo la antigua estación de autobuses. Más allá de la polémica por su derribo para construir el Artium, su proyecto y construcción fue todo un salto cualitativo en las comunicaciones de la provincia. Inaugurada en 1950, muy pocas ciudades contaban en aquella fecha con una estación de las características de la de Vitoria-Gasteiz. Facilitó y centralizó las comunicaciones de la capital con el resto de los municipios de la provincia y con las ciudades limítrofes. Se asentó sobre el antiguo mercado de Ganado, que se trasladó a Zaramaga posteriormente. Antes de su construcción, también se proyectó una estación de autobuses en el solar que ahora ocupa la subdelegación del gobierno y los antiguos juzgados en la calle Olaguibel.

La estación de la calle Francia, llamada entonces calle Calvo Sotelo, se levantó en la antigua Plaza del Ganado, a finales de los años 40. Las obras corrieron a cargo del arquitecto Antonio Querejeta y el ingeniero de caminos Julio González. El 9 de enero de 1950 salía de la nueva estación el primer autobús, un autocar de La Unión. En otoño de 1993, el servicio de autobuses se trasladó de forma provisional a las instalaciones de la calle Los Herrán para rehabilitar la vieja estación. El edificio costó 80 millones de pesetas. Las obras de reforma, que durarían dos o tres años, se paralizaron y el gran proyecto de estación de la calle Francia se frustró y se cambió el criterio de su ubicación. En 1998, el Ayuntamiento de Vitoria ordenó el derribo de la fachada de la antigua estación de autobuses de la calle Francia, que todavía seguía en pie. En 2002 ahí se edificó el museo Artium.