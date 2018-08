Sociedad

Toma de posesión como rector

Goirizelaia: 'Lo conseguido en materia educativa se halla en peligro'

Redacción

09/01/2013

El lehendakari ha señalado que el Gobierno Vasco "no renunciará" al derecho a la educación "pública y de calidad".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertido de que el Gobierno que preside "no renunciará" al "derecho" a la educación "pública y de calidad". "La universidad, la educación pública y de calidad es un derecho al que no podemos renunciar, y al que este Gobierno no va a renunciar", ha asegurado.

En opinión de Urkullu, la educación superior y el conocimiento son "una inversión de país que hace avanzar Euskadi", por lo que ha considerado que al Ejecutivo autónomo le corresponde "dar continuidad a la trayectoria de la UPV-EHU y mirar al futuro".

El lehendakari ha hecho estas declaraciones tras la jura del rector de Iñaki Goirizelaia como rector de la UPV-EHU, en Ajuria Enea.

El reelegido responsable de la Universidad pública vasca ha advertido, en su discurso, de que "lo conseguido" en Euskadi en materia educativa y académica "con el esfuerzo de todos", en la actualidad, "se halla en peligro".

Goirizelaia ha defendido el quehacer académico "frente a políticas parciales y uniformizadoras" porque "lo que tanto nos ha costado levantar se puede arruinar en poco tiempo".

En este sentido, ha criticado las reformas acometidas desde el Gobierno central y ha considerado que "los nuevos reales decretos leyes van en contra de esa competencia autonómica". "No es la primera vez que ocurre esto, pero sí puede estar en nuestra mano que sea la última", ha concluido.