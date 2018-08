Sociedad

Acoso en centros educativos

Calparsoro, sobre el caso de Gaztelueta: 'Se podría actuar de oficio'

I.G.

18/01/2013

No obstante, el fiscal superior del TSJPV ha remarcado que "sería interesante presentar una denuncia, para que los hechos no queden en nada, para que no exista impunidad".

