Sociedad

Caso Nóos

Que Urdangarin pague la hipoteca es 'complicado', según su abogado

Redacción

28/02/2013

"Esperemos que no, no llamemos al mal tiempo", ha dicho el abogado Mario Pascual Vives cuando le han preguntado por una hipotética situación de desahucio.

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha considerado "complicado" que el Duque de Palma pueda pagar la hipoteca si no cuenta con un empleo, pero espera que finalmente lo pueda hacer.

Sobre si los Duques podrían encontrarse en el futuro en situación de desahucio por no pagar la hipoteca, además de embargo por no abonar la fianza, Pascual Vives ha exclamado: "Esperemos que no, no llamemos al mal tiempo".

Al preguntársele si Urdangarin también podría tener correos electrónicos de interés para la instrucción, el abogado se ha limitado a decir que "podría ser que sí o que no", y que no lo contesta "de momento".

"Soy dueño de mis silencios y esclavo de mis palabras; dejémoslo ahí", ha dicho a los medios de comunicación, a quién ha indicado que todo tiene su momento procesal.

Palma reniega del duque

El pleno del Ayuntamiento del Palma ha aprobado, con los votos favorables del PP y PSOE y la abstención de los nacionalistas de MÉS, instar a Iñaki Urdangarin a que deje de usar el título de duque de Palma y devuelva el dinero público presuntamente malversado si así lo decide la justicia en relación al caso Nóos.

La iniciativa ha sido del PP y el portavoz del consistorio, Julio Martínez, ha señalado que la propietaria del título es la infanta Cristina y no Urdangarin, por lo que ha instado al yerno del rey a dejar de usar el título "socialmente".