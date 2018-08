Sociedad

Análisis de sus restos

Finaliza la exhumación de los restos de Neruda

Redacción

08/04/2013

El forense guipuzcoano Paco Etxeberria trabaja con otros doce expertos en los restos del poeta para determinar si falleció del cáncer de próstata que padecía o fue envenenado.

La exhumación de los restos del poeta Pablo Neruda para determinar si fue asesinado ha concluido según el juez Mario Carroza, que investiga el caso, y el jefe de los peritos a cargo de la diligencia.

La urna con los restos del premio Nobel de Literatura fue extraída de la tumba donde fue enterrado, en la localidad costera de Isla Negra, donde permanecía sepultado junto a su tercera esposa, Matilde Urrutia.

La exhumación ha durado apenas una hora gracias a que el tiempo y las condiciones en que se han llevado a cabo los trabajos han sido mejores de lo que se esperaba, y el acceso ha sido expedito, toda vez que el féretro de Neruda estaba separado del de Matilde Urrutia.

Tras la rotura de la urna y el análisis con rayos X, los restos han sido trasladados hasta la sede en Santiago del Servicio Médico Legal, según ha explicado el director de este organismo, el doctor Patricio Bustos, quien no ha precisado cuándo se sabrá si Neruda fue envenenado o no, ni tampoco si los restos serán enviados para su análisis al extranjero. Sin embargo, fuentes del organismo han señalado que los análisis podrían durar unos tres meses.

"Los peritos trabajaron cumpliendo todas las medidas de seguridad que corresponden, para evitar todo tipo de intervención, de contaminación. Se extrajo la urna completa", ha indicado Bustos.

Ha añadido que Rodolfo Reyes, sobrino del poeta, identificó la inscripción que se encontraba en el ataúd, por lo que "el tema identificatorio está completamente resuelto".



Intervención de Paco Etxeberria

El forense vasco Paco Etxeberria participa desde este lunes en Chile en los trabajos para exhumar los restos del poeta chileno Pablo Neruda e intentar determinar las causas de su muerte, es decir, resolver si falleció de causa natural o fue envenenado.

Un juez chileno autorizó el pasado mes de marzo la exhumación del cadáver de Neruda, tras atender una petición del Partido Comunista de Chile. El PC chileno presentó una querella después de que el chófer de Neruda, Manuel Araya, denunciara que el poeta fue asesinado mediante una inyección letal por orden de la dictadura militar.

"En Chile no he recibido ninguna influencia ni positiva ni negativa, ni amenaza, ni nada por el estilo. No nos han dicho qué tenemos que hacer. Nos han permitido trabajar con plena libertad, con todos los medios y en unas condiciones realmente óptimas para este tipo de tareas que luego tienen su interés mediático", ha revelado el forense y presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Posible envenenamiento

En palabras del forense guipuzcoano, los forenses deberán proceder a un análisis químico de los restos, aunque también podrán acceder a contrastarlo con el historial médico y la medicación que se le suministraba. Neruda sufría un cáncer de próstata del que estaba siendo tratado en el momento de su muerte, causa a la que oficialmente se atribuyó el fallecimiento del autor de "Veinte poemas de amor y una canción desesperada".

Etxeberria reconoce que, 40 años después, podrán contrastar muchos datos novedosos, aunque también admite la complejidad del trabajo al tratarse de restos mortales degradados. Todo ello, con el objetivo de determinar si hubo o no envenenamiento.

Sobre las posibles conclusiones del examen, Etxeberria ha explicado que no tiene "ninguna hipótesis de partida, porque hay varias alternativas a considerar y además se trata de un asunto difícil, porque se habla de un problema tóxico que es más difícil que otros".