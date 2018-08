Sociedad

Abogados vascos aseguran que no pueden seguir con la asistencia gratis

Redacción

23/04/2013

Alegan falta de pago y exceso de burocracia. Ya se quejaron de la situación y cerraron el servicio durante un tiempo.

Los abogados vascos han vuelto a avisar de la imposibilidad de continuar con la prestación de la asistencia jurídica gratuita tal y como viene siendo prestada, por los problemas de falta de pago de sus emolumentos y de exceso de burocracia.

El Consejo Vasco de la Abogacía ha celebrado este martes un pleno extraordinario para analizar el decreto de asistencia jurídica gratuita del Gobierno Vasco, donde han explicado los problemas.

Los abogados vascos ya se quejaron de la situación y cerraron el servicio que informa a la ciudadanía sobre la obtención de asistencia jurídica gratuita para las personas sin recursos económicos, aunque lo reabrieron en febrero tras las conversaciones con el Departamento de Justicia. Transcurridos dos meses, los abogados han explicado hoy que persisten los problemas anteriores respecto a la justicia gratuita, el turno de oficio y la asistencia al detenido.

Entre las quejas de los abogados, están que en muchas ocasiones el profesional no cobra por su trabajo, a pesar de haber realizado su labor de defensa, por el hecho de que su defendido no haya colaborado en la tramitación de la justicia gratuita o no tenga derecho a ella.

Han explicado que si la Administración decide que la persona no tiene derecho a la justicia gratuita, bien por no reunir los requisitos para ello o porque voluntariamente prescinde de solicitar dicho reconocimiento, la consecuencia es que no paga al abogado el trabajo realizado. Son los llamados casos "fallidos".

Otra queja es que deben realizar labores administrativas en relación a la justicia gratuita que no les corresponden.