Sociedad

Reorganización Ertzaintza

Beltrán de Heredia: 'Toda mujer que necesite protección la va a tener'

Redacción

06/05/2013

Más de 5.000 víctimas de violencia de género y doméstica reciben atención o protección de la Ertzaintza, según ha informado en el Parlamento Vasco la consejera de Seguridad.

La consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha asegurado este lunes que la desaparición de la unidad de acompañamiento de la Ertzaintza para mujeres víctimas de la violencia de género no va a mermar ese servicio y ha garantizado que toda mujer que necesite protección en Euskadi "la va a tener".

Beltrán de Heredia ha comparecido en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco a petición del grupo socialista para explicar los planes de su Departamento sobre la protección a las víctimas de la violencia machista, tras la desaparición de la citada unidad dentro la reestructuración que se va a llevar a cabo en la Ertzaintza. También ha comparecido para informar de qué manera asumirá Emakunde las funciones de la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género.

"Tranquilidad a todas las víctimas", es el mensaje que ha trasladado Beltrán de Heredia, quien ha explicado que todos los servicios de protección a mujeres víctimas de violencia de género que existen se van a seguir prestando, pero que el objetivo es que el servicio de acompañamiento se haga en el futuro con los agentes adscritos en las comisarías.

En concreto ha indicado que en la actualidad en cada una de las 25 comisarías que hay distribuidas en Euskadi existen grupos de violencia de género encargados de abrir y gestionar los expedientes, con un total de 74 profesionales.

Ha informado de que a finales de abril había un total de 4.658 expedientes abiertos de mujeres víctimas de violencia de género en Euskadi, y otros 828 expedientes de hombres afectados por el mismo problema. Asimismo, ha informado de que 53 mujeres tenían un servicio de vigilancia permanente con escoltas privados y que otras 32 recibían una protección mediante contravigilancia por parte de agentes de la Ertzaintza sin distintivos policiales.

Procedimiento

Según ha explicado Beltrán de Heredia, a las mujeres con un nivel de riesgo básico se les ofrece como mínimo formación en medidas de protección, comprobaciones aleatorias mediante teléfono, y el teléfono de atención gratuita 'bortxa'.

En el caso de las víctimas con nivel de riesgo especial, se les ofrece también vigilancia permanente, es decir, un servicio de escolta a disposición de la víctima las 24 horas del día, contratado por el Departamento de Seguridad y supervisado por la Ertzaintza.

A las víctimas que rechazan la vigilancia permanente y tengan una orden de alejamiento, la Ertzaintza les ofrece tramitar ante el Juzgado la solicitud para instalar las pulseras electrónicas para el control de la medida.

Finalmente, a las víctimas con riesgo especial que no han aceptado ni la vigilancia permanente ni la pulsera, se les activa un protocolo de protección mediante contravigilancia que se realizan de forma puntual y no permanente, y es realizada por agentes de la Ertzaintza no uniformados y en coches sin distintivos policiales.

Beltrán de Heredia ha explicado que estas contravigilancias son las que realizaba la denominada Unidad de Acompañamiento. Sin embargo, ha explicado que continuarán con su labor hasta la desaparición de la propia unidad y que la contravigilancia se va a coordinar desde las propias comisarías.