Sociedad

Colonia humana

Once españoles se apuntan a la aventura de Marte

Redacción

08/05/2013

Once españoles han enviado su candidatura al proyecto 'Mars One', que pretende crear una colonia humana en Marte. 'Mars One' ha informado de que más de 78.000 personas se han inscrito en el proyecto.

Marte. Foto: EFE Marte. Foto: EFE

Noticias (4) Marte pudo haber albergado vida, según los hallazgos del Curiosity

Marte pudo haber albergado vida, según los hallazgos del Curiosity ¿Habrá encontrado el 'Curiosity' vida en Marte?

¿Habrá encontrado el 'Curiosity' vida en Marte? El 'Curiosity' realiza su primer paseo por Marte Marte, en alta definición Un total de once españoles han enviado su candidatura al proyecto 'Mars One', que pretende crear una colonia humana en Marte. La participación española en esta iniciativa, que abrió el plazo de inscripción hace dos semanas, cuenta, por el momento, con ocho hombres y tres mujeres del país que cuentan entre 19 y 48 años. La empresa 'Mars One' ha informado de que, durante estas dos primeras semanas, más de 78.000 personas de 120 países se han inscrito en el proyecto. La mayoría de las aplicaciones provienen de Estados Unidos (17.324), seguido por China (10.241), Reino Unido (3.581), Rusia, México, Brasil, Canadá, Colombia, Argentina y India. Según explica 'Mars One', de estos aspirantes saldrán las 24 personas que, finalmente, viajarán al espacio, después de pasar por duras pruebas para comprobar su capacidad. La compañía se ha comprometido que, en los diez próximos años construirá una colonia habitable y sostenible, diseñada para recibir nuevos astronautas cada dos años. Además, ha explicado que, para ellos, ha desarrollado "un plan preciso y realista basado enteramente en tecnologías existentes". Los organizadores de este proyecto han destacado los principales aspectos que hacen de esta idea una iniciativa viable. Así, según han señalado, el asentamiento en Marte estará propulsado por paneles solares, concretamente con un modelo que se utiliza habitualmente en el sector y que son fáciles de transportar. La intención es crear un área de 3.000 metros cuadrados como fuente de energía.

Comentarios