Donostia atiende 690 solicitudes de información sobre bebés robados

15/05/2013

El hospital ha remitido 79 historias clínicas a los juzgados, en su mayoría de embarazos prematuros, muertes intraútero o fetos con malformaciones.

El Hospital Donostia ha atendido 690 solicitudes de información sobre sospechas de presuntos casos de bebés robados o adopciones irregulares entre enero de 2011 y abril de este año, 498 de ellas realizadas por particulares y 192 por los juzgados. Se han remitido al juzgado 79 historias clínicas, la mitad de embarazos prematuros, un 20% con registro de malformaciones, un 18% con diagnóstico de muerte intraútero y 17 casos con "signos de gravedad" (nueve de los cuales corresponden a embarazos gemelares).

El gerente del Hospital Donostia, José Manuel Ladrón de Guevara, ha comparecido, junto a la jefa de Ginecología del centro, Arantxa Lekuona, y el de Pediatría, Joseba Landa, en la comisión sobre los bebés robados y adopciones irregulares de las Juntas de Gipuzkoa, donde también ha comparecido el responsable de la Clínica de la Asunción de Tolosa y el Centro Sanitario Virgen del Pilar de Donostia-San Sebastián, Jesús Gómez Montoya, así como responsables del hospital San Juan de Dios.

Ladrón de Guevara ha puntualizado que las 690 solicitudes registradas se refieren al período comprendido entre 1952 y el año 2000, el 83% de ellas se refieren a la etapa entre 1965-81 y el 44% entre los años 70 y 75. Del total de 690 solicitudes, 498 han sido realizadas por particulares y 192 por los juzgados y se han atendido "todas".

En 99 casos había detención ilegal, en 98 suposición de parto, en 86 falsificación de certificados, alteración de la paternidad en 47, estado o condición del menor en 43, falsedades en 26, también 13 delitos contra la libertad, usurpación de la libertad en dos y otros 46. En total, se sustancian en 460 causas esas 192 solicitudes realizadas por los juzgados.

"Por lo general hay dos situaciones comunes a la mayor parte de las solicitudes: niños que nacieron en los hospitales que actualmente forman el hospital universitario Donostia, Residencia Nuestra Señora de Aranzazu y Hospital Provincial de Gipuzkoa y que fallecieron en el mismo hospital previo al parto, durante este o postparto, durante la estancia por una enfermedad o malestar general, y también son niños que nacieron en otros hospitales de Donostia, de Gipuzkoa y que fallecieron en el Hospital Donostia tras un traslado", han explicado.

Por otro lado, han reiterado que hasta el 86 no se regularon las historias clínicas, por lo que hasta esa fecha no eran obligatorias, y, así por ejemplo, en los centros privados "había solo un libro de registro de intervenciones quirúrgicas". "En el Pilar se apuntaban las cesáreas y partos, pero en la Asunción solo las cesáreas y no hay libro de registro de partos", ha señalado, para añadir que en todo caso "no se ha visto ningún atisbo de posible mala práctica" en ninguno de los dos centros.