Wert reconoce que no está 'satisfecho' con el nivel de consenso

21/05/2013

Asegura que buscará un acuerdo básico, pero ve irrenunciables las evaluaciones. "El sistema vasco es un sistema de éxito", ha asegura el ministro, en el Senado.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha asegurado que "no está satisfecho con el nivel de consenso obtenido" en torno a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ya que entiende que "una ley educativa requiere de un apoyo cuando más amplio mejor". Sin embargo, señala que "algo debe suceder" cuando ninguna ley de este ramo ha contado con el apoyo de los principales partidos en ambas Cámaras.

Así, el ministro de Educación, ha planteado a la oposición poder lograr un acuerdo para dejar los elementos estructurales de la enseñanza "a resguardo de vaivenes políticos", si bien ha defendido que las evaluaciones de final de etapa son imprescindibles en la reforma educativa.

En el pleno del Senado, donde ha respondido a cuatro preguntas del PSOE, PNV y CiU, el ministro ha asegurado que el PP va a hacer en el Parlamento "todos los esfuerzos necesarios y requeridos" a través de contactos "informales y luego más formales".

Wert: "El sistema vasco es un sistema de éxito"

La senadora del PNV Rut Martínez, por su parte, ha pedido al ministro que, en el debate parlamentario, "haga gala de ese talante dialogante" que ofrece, al tiempo que no ha descartado que su grupo presente un veto en la Cámara Alta.

Martinez ha destacado la capacidad de consenso respecto a esta materia en el País Vasco, mientras que el ministro ha reconocido que "hay muchos elementos en el sistema vasco que podrían servir de ejemplo para otras comunidades autónomas". "El sistema vasco es un sistema de éxito", ha apostillado Wert.

Lenguas cooficiales

Horas antes de su comparecencia en el Senado, Wert ha afirmado que es "falso" que el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) ataque las lenguas cooficiales y ha criticado que se haya "sobrerreaccionado" en este asunto. "Es falso de toda falsedad que la reforma ataque las lenguas cooficiales", ha declarado Wert, que ha insistido en que la Lomce lo que hace es "garantizar", tal y como dicta el Tribunal Constitucional (TC), que aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano como lengua vehicular lo puedan hacer en toda España.

El ministro también ha afirmado que le parece "prematuro" que algunas comunidades autónomas como Euskadi y Cataluña hayan anunciado que recurrirán al TC si se aprueba la Lomce.

Gallardón asegura que el aborto "jamás" podrá ser por razón de discapacidad

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por su parte, ha asegurado este lunes que la interrupción voluntaria del embarazo "jamás" podrá ser por razón de la discapacidad de una "persona" porque eso significaría crear ciudadanos "de primera y de segunda".

Con estas palabras ha respondido el titular de Justicia en el Senado, a la interpelación de la senadora de la Entesa Mónica Almiñana, quien ha asegurado que la reforma del aborto no es "necesaria", ni deseable.

Gallardón ha reiterado que la ley actual, aprobada en 2010, "lesiona" la doctrina del Tribunal Constitucional y ha subrayado que la reforma que elabora su departamento no será un sistema de plazos "sino un sistema de indicaciones". Ha sostenido que España está obligada a modificar su legislación en función de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, porque "un discapacitado -ha dicho- no tiene peor derecho" que una persona que no lo es.