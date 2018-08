Sociedad

Crímenes del gimnasio Zen4

Ada y Jenny Sofía, dos mujeres asesinadas por el falso shaolín

Redacción

06/06/2013

Ada Otuya ha fallecido este miércoles tras permanecer en coma desde el domingo. Los restos de Jenny fueron hallados en el gimnasio Zen4.

Maureen Ada Otuya, nigeriana, de 29 años, y Jenny Sofía Rebollo, colombiana, de 40 años. Son las dos mujeres asesinadas supuestamente por Juan Carlos Aguilar, el responsable del gimnasio Zen4 de Bilbao, que se hacía pasar por maestro shaolín.

Según fuentes de la investigación, las dos mujeres ejercían la prostitución, un colectivo cuyo desamparo y desprotección ha quedado en evidencia con este macabro caso. De todos modos, los familiares y amigos de Jenny lo han descartado al afirmar que se dedicaba al mundo de la belleza.

Ada ha fallecido este mediodía en el Hospital de Basurto tras permanecer en coma desde el domingo, cuando fue hallada por la Ertzaintza en el citado gimnasio con signos de haber sido torturada.

La joven vivía en la capital vizcaína desde hacía un año, aunque anteriormente había residido en Vitoria-Gasteiz y otros puntos del Estado, adonde llegó hace unos tres años, según ha explicado un amigo suyo de la asociación Edo Club de Nigeria.

Por su parte, según han informado fuentes de la investigación a EiTB, Jenny Sofía ha sido identificada hoy como la mujer cuyos restos fueron hallados en el mismo local y cuyo asesinato fue confesado por Aguilar en su declaración ante la Policía autonómica.

La colombiana Jenny Sofía Rebollo, tenía dos hijos de corta edad, uno que residía con ella en Bilbao y el otro en Colombia. En declaraciones a la emisora colombiana Caracol Radio, familiares suyos han explicado que la mujer tenía un salón de belleza en su localidad natal, Monteria, que dejó en manos de sus hermanas cuando se trasladó al Estado español hace 10 años, donde montó otro establecimiento similar.

Aunque el supuesto shaolín aseguró haberla matado el viernes, la Ertzaintza no descarta que haya podido cometer el crimen antes de la fecha indicada. La identificación ha sido posible por el hallazgo de una huella dactilar.

Los hechos

En la tarde del pasado domingo, un testigo vio que Ada era obligada a entrar por la fuerza en el gimnasio de artes marciales de Aguilar y llamó a la Ertzaintza.

Los agentes que acudieron al lugar tuvieron que derribar la puerta con mazas para acceder al interior, donde encontraron a la víctima y junto a ella, en una habitación del gimnasio, a Aguilar, de 47 años, quien fue arrestado y este miércoles ha ingresado en prisión por orden judicial. La mujer estaba atada de cuello, pies y manos y con signos de haber sido cruelmente torturada.

Posteriormente, tras el registro del local, la Ertzaintza halló restos humanos en bolsas de basura. Varios días después se supo que pertenecían a una única persona, Jenny Sofía.

Calparsoro dice que la posición del ministerio fiscal va a ser "clara y firme"

Calparsoro ha afirmado que la posición del fiscal va a ser "clara y firme" en la persecución de los delitos que se le imputan al detenido y ha indicado que espera que, gracias a la investigación de la Ertzaintza, se "esclarezcan totalmente los hechos".

"Los hechos son intolerables, inadmisibles y, además, un síntoma más de la violencia machista que todavía subsiste, de manera profunda, en nuestra sociedad", ha agregado.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha afirmado que el detenido podría enfrentarse a penas que pueden exceder los 30 años de prisión.

En relación a cómo podría influir en su condena si se demuestra que tiene problemas mentales, ha explicado que existen las atenuantes derivadas una posible enajenación o trastorno mental y ello podría influir, "en un caso extremo", en una exención de responsabilidad con medida de seguridad de ingreso en un centro psiquiátrico por un periodo prolongado o, por otra parte, una atenuación en la responsabilidad con una atenuación en las penas.

Concentración en Bilbao

Representantes de todos los partidos del Ayuntamiento de Bilbao y ciudadanos se han sumado a la concentración desarrollada en las escalinatas del Consistorio en repulsa por el asesinato de dos mujeres en Bilbao por parte, presuntamente, de Juan Carlos Aguilar. En la concentración se ha reclamado "tolerancia cero" contra la violencia a la mujeres.

Al acto se han sumado también miembros de la asociación nigeriana del País Vasco y amigos de Ada, la joven agredida, que, momentos después de concluir el acto de protesta, fallecía en el hospital de Basurto, donde permanecía ingresada desde el pasado domingo.

En la concentración han participado, además de representantes de todos los partidos en el Ayuntamiento, representantes de partidos como el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y representantes socialistas como Patxi López, José Antonio Pastor, Rodolfo Ares o Idoia Mendia. También se han sumado el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, el secretario general de CC.OO. Euskadi, Unai Sordo, o la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Madariaga.

Al término de la concentración, el alcalde en funciones, Ibon Areso, ha trasladado "en nombre de todos los bilbaínos" la "fuerte impresión" producida en la ciudadanía por este suceso, que "no es habitual en Bilbao". "Esta es una ciudad pacífica y no acostumbrada a este tipo de hechos", ha subrayado. Además, ha señalado que el Ayuntamiento no tenía conocimiento de "ningún antecedente ni previsión" de que pudiera suceder "algo así", y ha remarcado que no constaba "ninguna denuncia previa". "Ha sido una verdadera sorpresa", ha indicado.

Por su parte, los amigos de Ada han clamado "justicia" para su compañera .

En el Hospital de Basurto, momentos después de enterarse del fallecimiento de la joven, sus amigas ha protestado por lo sucedido. "Estamos ahora llorando por culpa de un asesino. Necesitamos justicia. Lo que ha pasado no lo merece, era una chica maja", ha dicho una de ellas.